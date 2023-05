Pacífico registra terremoto de magnitude 7,1

Um terremoto de magnitude 7,1 foi registrado neste sábado no Oceano Pacífico, a leste da Nova Caledônia, pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), um dia depois que outro forte terremoto sacudiu aquela área.

O epicentro foi localizado a 35 km de profundidade, cerca de 300 km ao leste do arquipélago da Nova Caledônia. As ondas provocadas pelo movimento telúrico devem ser de menos de 0,3 metro, indicou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

As ondas poderiam atingir Fiji, Kiribati e Vanuatu, no Pacífico, informou o centro, após emitir um alerta para as costas localizadas a menos de 300 km do epicentro.

djw/cwl/dl/ll/lb