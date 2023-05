Morre Ari Boulogne, que afirmava ser filho do ator francês Alain Delon

O corpo sem vida de Ari Boulogne, que dizia ser filho do célebre ator francês Alain Delon, foi encontrado neste sábado(20) em seu apartamento em Paris, indicou o Ministério Público, confirmando a informação do diário Le Parisien.

As mesmas fontes afirmaram que uma investigação foi aberta e que há uma pessoa sob custódia por omissão de socorro.

O diário afirma que esta pessoa teria um relacionamento com Boulogne. A investigação busca "esclarecer as circunstâncias sob as quais ocorreu a morte da vítima, que sofria de hemiplegia (uma alteração neurológica)", segundo a Promotoria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ari Boulogne, de 60 anos e nascido em 1962, era filho da modelo, cantora e atriz alemã Nico, ícone da banda Velvet Underground, e afirmava ser também filho de Alain Delon, algo que este sempre negou.

No entanto, desde criança foi criado pela mãe de Alain Delon, Edith Boulogne, de mesmo sobrenome.

Nos últimos anos, Boulogne solicitou o reconhecimento de paternidade à Justiça francesa, que foi rejeitado em apelação em setembro de 2021 devido ao local de residência de Alain Delon, na Suíça.

gd/hgs/pc/jc