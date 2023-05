Milan goleia Sampdoria (5-1); Atalanta vence Verona e sonha com vaga nos torneios europeus

O Milan recuperou o ânimo depois da eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões ao golear a Sampdoria (5-1), já rebaixada, neste sábado (20), em jogo da 36ª rodada da Serie A.

A equipe lombarda conquistou os três pontos graças a um hat-trick do atacante francês Olivier Giroud (23', 29' e 68'). O astro da seleção francesa marcou 11 gols no campeonato nesta temporada.

O português Rafael Leão havia marcado seu 13º gol na Serie A nesta temporada para abrir o placar aos 9 minutos, e o espanhol Brahim Diaz contribuiu para a goleada 'rossonera' aos 63. Fabio Quagliarella chegou a empatar no primeiro tempo para o lanterna do campeonato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Milan segue na quinta posição com um ponto a menos que a Lazio, que ocupa a quarta colocação, a última que dá acesso à Liga dos Campeões, e que neste domingo visita a Udinese (12ª).

Horas antes, a Atalanta (6ª) manteve suas esperanças de conquistar uma vaga nos torneios europeus na próxima temporada ao derrotar o Hellas Verona (18º) por 3 a 1, enquanto o Cremonese (19º) está praticamente rebaixado depois de perder em casa por 5 a 1 para o Bologna (9º).

Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, o time de Cremona está a seis pontos da 'salvação'. Seu rebaixamento será matemático se neste domingo a Spezia (17ª) somar pelo menos um ponto em sua visita ao Lecce (16º) em um duelo direto pela permanência na elite do futebol italiano.

O Hellas, também na zona de rebaixamento (18º), não vive uma situação muito mais tranquila depois da derrota em Bérgamo.

O time do Verona havia saído na frente com um gol do sérvio Darko Lazovic (11'). Mas Davide Zappacosta (22'), o croata Mario Pasalic (53') e o dinamarquês Rasmus Hojlund (62') garantiram a vitória que permite à 'Dea' tomar provisoriamente da Roma o sexto lugar, que dá acesso à Conference League europeia, e até mesmo para a Liga Europa se a Inter de Milão (3º) vencer a Copa da Itália contra a Fiorentina na próxima semana.

Até a Atalanta tem chances matemáticas de chegar à 'zona da Champions'.

-- Jogos da 36ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Sassuolo - Monza 1 - 2

- Sábado:

Cremonese - Bologna 1 - 5

Atalanta - Hellas Verona 3 - 1

Milan - Sampdoria 5 - 1

- Domingo:

(07h30) Lecce - Spezia

(10h00) Torino - Fiorentina

(13h00) Napoli - Inter

(15h45) Udinese - Lazio

- Segunda-feira:

(13h30) Roma - Salernitana

(15h45) Empoli - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 83 35 26 5 4 70 25 45

2. Juventus 69 35 21 6 8 54 28 26

3. Inter 66 35 21 3 11 66 37 29

4. Lazio 65 35 19 8 8 54 28 26

5. Milan 64 36 18 10 8 60 42 18

6. Atalanta 61 36 18 7 11 59 43 16

7. Roma 59 35 17 8 10 45 33 12

8. Monza 52 36 14 10 12 46 46 0

9. Bologna 50 36 13 11 12 48 45 3

10. Fiorentina 49 35 13 10 12 47 40 7

11. Torino 49 35 13 10 12 37 39 -2

12. Udinese 46 35 11 13 11 45 43 2

13. Sassuolo 44 36 12 8 16 44 56 -12

14. Empoli 39 35 9 12 14 32 45 -13

15. Salernitana 38 35 8 14 13 43 56 -13

16. Lecce 32 35 7 11 17 30 43 -13

17. Spezia 30 35 6 12 17 30 56 -26

18. Hellas Verona 30 36 7 9 20 29 55 -26

19. Cremonese 24 36 4 12 20 32 66 -34

20. Sampdoria 18 36 3 9 24 22 67 -45

bds/iga/psr/aam