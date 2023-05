Medvedev vence Tsitsipas e vai enfrentar Rune na final do Masters 1000 de Roma

O russo Daniil Medvedev, terceiro cabeça-de-chave, se classificou, neste sábado (20), para a final do Masters 1000 de Roma ao vencer o grego Stefanos Tsitsipas (nº 5 do mundo), por 7-5 e 7-5, ao fim de mais uma semifinal interrompida durante horas por causa da chuva.

Medvedev, grande surpresa nesta edição do torneio romano no saibro, superfície que não é a sua preferida, vai enfrentar na decisão o jovem dinamarquês Holger Rune, nº 7 do mundo, que se classificou ao vencer o norueguês Casper Ruud (nº 4 e atual vice-campeão de Roland Garros) em três sets, com parciais de 6-7 (2/7), 6-4 e 6-2.

A oito dias do início de Roland Garros, o jovem dinamarquês de 20 anos confirma a sua brilhante ascensão, depois de eliminar nas quartas de final o ainda número 1 mundial, o sérvio Novak Djokovic, e junto com o espanhol Carlos Alcaraz, dá sinais de que será um dos maiores tenistas do circuito nesta década.

Rune fará no domingo sua terceira final em quatro torneios no saibro que disputou nesta temporada, depois do Masters 1000 de Monte Carlo (derrota para o russo Andrey Rublev) e do torneio ATP 250 de Munique, em que venceu o holandês Van de Zandschulp, conquistando o quarto título da carreira.

Sob uma chuva fina, Ruud soube controlar a ferocidade de Rune durante um set e meio, no qual não cedeu um único break-point graças a um saque muito eficaz e a velocidade nas pernas, que o fizeram alcançar e devolver inúmeras deixadas de seu adversário.

Ruud parecia ter um pé e meio na final quando vencia o segundo set por 4-2, depois de ter levado o primeiro no 'tie break', mas nessa altura Rune intensificou seu jogo, coincidindo com o momento em que solicitou assistência médica devido a problemas no ombro direito.

"Naquele momento, disse a mim mesmo que não tinha nada a perder, que provavelmente era meu último set aqui, que tinha que jogar livremente e assim o fiz", admitiu Rune após a partida.

O dinamarquês aproveitou o seu primeiro break-point para fazer 4-4 e aí começou um novo jogo em que Rune, bem mais agressivo, só perdeu dois games até o final. O norueguês se despediu de Roma nas semifinais, como já havia feito em 2020 e 2022.

--- Resultados deste sábado do Masters 1000 de Roma

- Simples masculino (semifinais):

Holger Rune (DIN/N.7) x Casper Ruud (NOR/N.4) 6-7 (2/7), 6-4, 6-2

Daniil Medvedev (RUS/N.3) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.5) 7-5, 7-5

