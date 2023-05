Manchester City conquista Premier League após derrota do Arsenal para o Nottingham Forest

O Manchester City se sagrou campeão da Premier League pela quinta vez nas últimas seis temporadas, após a derrota do Arsenal (2º) em sua visita ao Nottingham Forest (1-0), neste sábado (20), pela 37ª rodada do campeonato inglês.

Com quatro pontos a menos e apenas uma partida para disputar, os 'Gunners' não poderão mais alcançar o City, que enfrentará o Chelsea neste domingo. Mesmo com um empate ou uma vitória, suas chances de impedir que os 'Citizens' de Pep Guardiola conquistassem o título teriam sido mínimas.

"A Premier League é sem dúvida a liga mais exigente e competitiva do mundo, então isso diz tudo sobre essa conquista", disse o capitão do City, Ilkay Gundogan, em um comunicado do clube.

O Arsenal do técnico Mikel Arteta não pareceu disposto a tentar esse milagre em nenhum momento, diante de um Forest que mostrou um jogo dinâmico que serviu para assegurar sua permanência na primeira divisão.

Aos 19 minutos, aproveitando um passe errado do norueguês Martin Odegaard, que apesar desse erro tem brilhado nesta temporada, Morgan Gibbs-White iniciou um rápido contra-ataque e armou para o atacante nigeriano Taiwo Awoniyi, que tocou a bola na saída de Aaron Ramsdale marcando o único gol da partida.

"Antes de mais nada, parabéns ao Manchester City por vencer o campeonato, mas é um dia triste para nós", disse Arteta.

Com o segundo lugar garantido, o Arsenal tem um consolo: conquistou uma vaga na próxima Liga dos Campeões, torneio que disputou pela última vez em 2016-2017. Mas os 'Gunners' viveram uma péssima reta final que ofuscou uma temporada na qual passaram a maior parte no topo da tabela.

A sequência de 11 vitórias consecutivas do City no campeonato desde o início de março, enquanto os londrinos venceram apenas dois jogos nas últimas oito rodadas, deu o título ao time liderado em campo por sua máquina de fazer gols, o norueguês Erling Haaland.

Mais cedo, depois de empatar em Anfield contra o Aston Villa (1-1), o Liverpool viu as suas chances de disputar a próxima Liga dos Campeões evaporarem quase por completo.

O adeus a Roberto Firmino teve um gosto amargo. O brasileiro, integrante do trio mágico dos 'Reds' ao lado de Sadio Mané e Mohamed Salah, não viveu a despedida dos sonhos naquele que foi seu estádio nos últimos anos, apesar de marcar um gol.

Depois de entrar em campo aos 72 minutos no lugar de Luis Díaz, 'Bobby' mergulhou para desviar um cruzamento de Salah quase no fim (89') e empatou em 1 a 1.

Mas com 66 pontos e apenas um jogo para disputar, o Liverpool, quinto colocado, vai precisar de um milagre para ultrapassar o Manchester United (4º) ou o Newcastle (3º), que têm três pontos a mais e um jogo a menos.

Já os 'Villans' (7º), do técnico espanhol Unai Emery, somaram um ponto que os aproxima da Conference League. Jacob Ramsey marcou aos 22 minutos o gol que colocou a equipe de Birmingham em vantagem diante dos 'Reds' que vinham de sete vitórias consecutivas.

Também neste sábado, uma grande atuação do brasileiro Casemiro permitiu ao Manchester United vencer o Bournemouth (14º) por 1 a 0 e ficar ainda mais perto da Liga dos Campeões.

Com 69 pontos, os 'Red Devils' só precisam de mais um para garantir a classificação, e ainda faltam dois jogos em casa, contra Chelsea e Fulham, duas equipes que não têm nada em disputa.

Já o Tottenham (8º), depois de perder o quinto jogo nas últimas sete rodadas, por 3 a 1 para o Brentford (9º), não só ficou de fora da luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões, como também a uma rodada do fim do campeonato, corre o risco de não participar de nenhuma competição europeia.

Apenas duas vitórias nas últimas dez rodadas da Premier League e 9 pontos conquistados dos 30 possíveis... O final da temporada está ficando muito longo para os 'Spurs', que neste sábado perderam em casa para um concorrente direto na luta por vaga nos torneios europeus.

Harry Kane abriu o placar logo no início da partida, com o 28º gol do capitão na Premier League, mas o Brentford acabou virando no segundo tempo com gols de Bryan Mbeumo (50' e 62') e Yoane Wissa (88').

-- Jogos da 37ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Tottenham - Brentford 1 - 3

Wolverhampton - Everton 1 - 1

Liverpool - Aston Villa 1 - 1

AFC Bournemouth - Manchester United 0 - 1

Fulham - Crystal Palace 2 - 2

Nottingham - Arsenal 1 - 0

- Domingo:

(09h30) West Ham - Leeds

(10h00) Brighton - Southampton

(12h00) Manchester City - Chelsea

- Segunda-feira:

(16h00) Newcastle - Leicester

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 85 35 27 4 4 92 31 61

2. Arsenal 81 37 25 6 6 83 43 40

3. Newcastle 69 36 19 12 5 67 32 35

4. Manchester United 69 36 21 6 9 52 41 11

5. Liverpool 66 37 19 9 9 71 43 28

6. Brighton 58 35 17 7 11 67 49 18

7. Aston Villa 58 37 17 7 13 49 45 4

8. Tottenham 57 37 17 6 14 66 62 4

9. Brentford 56 37 14 14 9 57 46 11

10. Fulham 52 37 15 7 15 54 51 3

11. Crystal Palace 44 37 11 11 15 39 48 -9

12. Chelsea 43 35 11 10 14 36 41 -5

13. Wolverhampton 41 37 11 8 18 31 53 -22

14. AFC Bournemouth 39 37 11 6 20 37 70 -33

15. West Ham 37 36 10 7 19 38 52 -14

16. Nottingham 37 37 9 10 18 37 67 -30

17. Everton 33 37 7 12 18 33 57 -24

18. Leeds 31 36 7 10 19 46 71 -25

19. Leicester 30 36 8 6 22 49 67 -18

20. Southampton 24 36 6 6 24 31 66 -35

