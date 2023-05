Liverpool empata com Aston Villa e vê Champions mais longe; Tottenham perde para Brentford

Depois de empatar, neste sábado (20), em Anfield contra o Aston Villa (1-1), o Liverpool viu as suas chances de disputar a próxima Liga dos Campeões evaporarem quase por completo, pela 37ª rodada da Premier League, enquanto o Tottenham poderá ficar de fora de qualquer competição europeia.

Em Liverpool houve um adeus com gosto amargo para Roberto Firmino. O brasileiro, integrante do trio mágico dos 'Reds' ao lado de Sadio Mané e Mohamed Salah, não teve a despedida desejada daquele que foi seu estádio nos últimos anos, apesar de marcar um gol.

Depois de entrar em campo aos 72 minutos no lugar de Luis Díaz, 'Bobby' mergulhou para desviar um cruzamento de Salah a um minuto do final do tempo regulamentar para empatar em 1 a 1.

Mas com 66 pontos e apenas um jogo para disputar, o Liverpool, quinto colocado, vai precisar de um milagre para ultrapassar o Manchester United (4º) ou o Newcastle (3º), que têm três pontos a mais e um jogo a menos.

Já os 'Villans' (7º), do técnico espanhol Unai Emery, somam um ponto que os aproxima da Conference League. Jacob Ramsey marcou aos 22 minutos o gol que colocou a equipe de Birmingham em vantagem diante dos 'Reds' que vinham de sete vitórias consecutivas.

Também neste sábado, uma grande atuação do brasileiro Casemiro permitiu ao Manchester United vencer o Bournemouth (14º) por 1 a 0 e ficar ainda mais perto da Liga dos Campeões.

Com 69 pontos, os 'Red Devils' só precisam de mais um para garantir a classificação, e ainda faltam dois jogos em casa, contra Chelsea e Fulham, duas equipes que não têm nada em disputa.

Depois de perder o quinto jogo nas últimas sete rodadas, por 3 a 1 para o Brentford (9º), o Tottenham (8º) não só ficou de fora da luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões, como também a uma rodada do fim do campeonato, corre o risco de não participar de nenhuma competição europeia.

Apenas duas vitórias nas últimas dez rodadas da Premier League e 9 pontos conquistados dos 30 possíveis... O final da temporada está ficando muito longo para os 'Spurs', que neste sábado perderam em casa para um concorrente direto na luta por vaga nos torneios europeus.

Harry Kane abriu o placar logo no início da partida, com o 28º gol do capitão na Premier League, mas o Brentford acabou virando no segundo tempo com gols de Bryan Mbeumo (50' e 62') e Yoane Wissa (88').

-- Jogos da 37ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Tottenham - Brentford 1 - 3

Wolverhampton - Everton 1 - 1

Liverpool - Aston Villa 1 - 1

AFC Bournemouth - Manchester United 0 - 1

Fulham - Crystal Palace 2 - 2

Nottingham - Arsenal

- Domingo:

(09h30) West Ham - Leeds

(10h00) Brighton - Southampton

(12h00) Manchester City - Chelsea

- Segunda-feira:

(16h00) Newcastle - Leicester

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 85 35 27 4 4 92 31 61

2. Arsenal 81 36 25 6 5 83 42 41

3. Newcastle 69 36 19 12 5 67 32 35

4. Manchester United 69 36 21 6 9 52 41 11

5. Liverpool 66 37 19 9 9 71 43 28

6. Brighton 58 35 17 7 11 67 49 18

7. Aston Villa 58 37 17 7 13 49 45 4

8. Tottenham 57 37 17 6 14 66 62 4

9. Brentford 56 37 14 14 9 57 46 11

10. Fulham 52 37 15 7 15 54 51 3

11. Crystal Palace 44 37 11 11 15 39 48 -9

12. Chelsea 43 35 11 10 14 36 41 -5

13. Wolverhampton 41 37 11 8 18 31 53 -22

14. AFC Bournemouth 39 37 11 6 20 37 70 -33

15. West Ham 37 36 10 7 19 38 52 -14

16. Nottingham 34 36 8 10 18 36 67 -31

17. Everton 33 37 7 12 18 33 57 -24

18. Leeds 31 36 7 10 19 46 71 -25

19. Leicester 30 36 8 6 22 49 67 -18

20. Southampton 24 36 6 6 24 31 66 -35

