Holger Rune vence Casper Ruud e vai à final do Masters 1000 de Roma

O dinamarquês Holger Rune, nº 7 do mundo, se classificou neste sábado para a final do Masters 1000 de Roma, ao vencer o norueguês Casper Ruud (nº 4 e atual vice-campeão de Roland Garros) em três sets, com parciais de 6-7 (2/7), 6-4 e 6-2.

Rune, que havia perdido suas quatro partidas anteriores contra Ruud, disputará o título no domingo contra o vencedor da segunda semifinal, entre o grego Stefanos Tsitsipas (N.5) e o russo Daniil Medvedev (N.3).

A oito dias do início de Roland Garros, o jovem dinamarquês de 20 anos confirma a sua brilhante ascensão, depois de eliminar nas quartas de final o ainda número 1 mundial, o sérvio Novak Djokovic, e junto com o espanhol Carlos Alcaraz, dá sinais de que será um dos maiores tenistas do circuito nesta década.

Rune fará no domingo sua terceira final em quatro torneios no saibro que disputou nesta temporada, depois do Masters 1000 de Monte Carlo (derrota para o russo Andrey Rublev) e do torneio ATP 250 de Munique, em que venceu o holandês Van de Zandschulp, conquistando o quarto título da carreira.

alu/mcd/aam