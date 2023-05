Grupo Wagner afirma ter tomado Bakhmut; Ucrânia diz que combates continuam

O chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmou neste sábado, 20, que suas forças assumiram o controle da cidade de Bakhmut após a batalha mais longa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Kiev nega e afirma que os combates continuam.

Em um vídeo postado no Telegram, o chefe do Grupo Wagner afirmou que a cidade ficou sob controle total da Rússia.

No entanto, depois que o vídeo apareceu, a vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, apontou que os combates intensos continuavam. "A situação é crítica", disse ela. "A partir de agora, nossos defensores controlam certas instalações industriais e de infraestrutura nesta área."

Região segue em disputa

Caso as forças russas realmente tenham assumido o controle de Bakhmut, elas ainda enfrentarão a enorme tarefa de capturar a parte restante da região de Donetsk ainda sob controle ucraniano, incluindo várias áreas fortemente fortificadas.

Tanto a Rússia quanto a Ucrânia sofreram fortes perdas, embora nenhum dos dois países tenha divulgado o número de baixas.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sublinhou a importância de defender Bakhmut em uma entrevista à Associated Press em março, dizendo que sua queda poderia permitir à Rússia reunir apoio internacional para um acordo que pode exigir que Kiev faça concessões inaceitáveis.

Analistas disseram que a queda de Bakhmut seria um golpe para a Ucrânia e daria algumas vantagens táticas para a Rússia, mas não seria decisiva para o resultado da guerra.

Combates

Depois que a Rússia mudou seu foco para a região de Donbass após uma tentativa frustrada de tomar Kiev no início da invasão de fevereiro de 2022, as tropas de Moscou tentaram tomar Bakhmut em agosto, mas foram repelidas.

Os combates na cidade diminuíram no outono, quando a Rússia foi confrontada com contraofensivas ucranianas no leste e no sul, mas recomeçaram a todo vapor no final do ano passado. Em janeiro, a Rússia capturou a cidade de Soledar, importante centro de mineração, ao norte de Bakhmut, e cercou os subúrbios da cidade.

O Grupo Wagner lideraram a ofensiva russa. Prigozhin tentou usar a batalha pela cidade para expandir sua influência em meio às tensões com os principais líderes militares russos, a quem ele criticou duramente.

"Lutamos não apenas com as forças armadas ucranianas em Bakhmut. Lutamos contra a burocracia russa, que jogou areia nas rodas", disse Prigozhin no vídeo no sábado.

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que tomar a cidade permitiria à Rússia pressionar sua ofensiva ainda mais na região de Donetsk, uma das quatro províncias ucranianas que Moscou anexou ilegalmente em setembro.