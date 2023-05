Elena Rybakina vence WTA 1000 de Roma após abandono de Kalinina na final

A cazaque Elena Rybakina (nº 6 do mundo) conquistou o torneio WTA 1000 de Roma neste sábado (20), após o abandono da ucraniana Anhelina Kalinina no início do segundo set da final.

Rybakina havia vencido o primeiro set por 6-4 e vencia por 1 game a 0 no segundo quando a ucraniana, que vinha fazendo uma campanha surpreendente no saibro romano, sentou na cadeira e pediu atendimento médico.

Visivelmente lesionada na perna esquerda, ela acabou desistindo, aos prantos, e foi cumprimentar Rybakina, que sucede a polonesa Iga Swiatek na lista de campeãs deste torneio.

