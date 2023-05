Elena Rybakina conquista WTA 1000 de Roma após abandono de Kalinina na final

A cazaque Elena Rybakina (nº 6 do mundo) conquistou o torneio WTA 1000 de Roma neste sábado (20), após o abandono da ucraniana Anhelina Kalinina no início do segundo set da final.

Rybakina havia vencido o primeiro set por 6-4 e vencia por 1 game a 0 no segundo quando a ucraniana, que vinha fazendo uma campanha surpreendente no saibro romano, sentou na cadeira e pediu atendimento médico.

Visivelmente lesionada na coxa esquerda, segundo a WTA, ela acabou desistindo, aos prantos, e foi cumprimentar Rybakina, que sucede a polonesa Iga Swiatek na lista de campeãs deste torneio.

Rybakina, vencedora de Wimbledon no ano passado e finalista do Aberto da Austrália em janeiro, conquistou o quinto título de sua carreira, seu segundo do ano depois de vencer em Indian Wells contra Sabalenka. Assim, passa a figurar por méritos próprios entre as favoritas ao título em Roland Garros, que começa daqui a uma semana.

Para vencer em Roma, ela se beneficiou de dois abandonos de suas rivais, Kalinina e anteriormente de Swiatek nas quartas de final.

Na final, que começou às 23h locais devido à longa interrupção de mais de quatro horas por causa da chuva na semifinal masculina, a cazaque começou em ritmo tranquilo.

Depois de sofrer a quebra no saque inicial, ela foi melhorando e sua maior potência a ajudou a vencer o primeiro set.

Apesar da derrota, Anhelina Kalinina, 47ª do mundo, vai conseguir a melhor colocação de sua carreira, após esta inesperada campanha em Roma. Em princípio será a 25ª do mundo no próximo ranking da WTA.

