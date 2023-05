Comunicado do Business Wire :The Quad Investors Network

A Quad Investors Network foi formalmente lançada hoje paralelamente com o encontro da Quad Leaders em Hiroshima, Japão. A Network é um fórum independente de partes interessadas públicas, privadas e filantrópicas das quatro nações Quad, criado para promover a cooperação, colaboração e investimento conjunto em tecnologias cruciais e resiliência da cadeia de fornecimento, a fim de desenvolver soluções inovadoras diante dos maiores desafios econômicos e de segurança na região Indo-Pacífico. A adesão à rede é apenas por convite.

Os governos que participam do diálogo de segurança, um esforço estratégico entre Austrália, Índia, Japão e EUA, também acolheram em conjunto a formação do conselho e os esforços contínuos da rede para expandir capital e oportunidades de parceria em tecnologias essenciais e emergentes em toda a Quad.

"Tecnologias essenciais e emergentes darão forma em profundidade a nosso futuro. Ao buscar acelerar o desenvolvimento e a fabricação destas tecnologias, de semicondutores a quantum e energia limpa, a Quad Investors Network demonstra o tremendo potencial das nações Quad para mobilizar talentos e investimentos de classe mundial, a fim de promover uma economia mais próspera, resiliente e inovadora na região Indo-Pacífico", disse Jake Sullivan, Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA.

Como parte do lançamento, a Quad Investors Network anunciou a formação de um Conselho Consultivo, composto por líderes empresariais, de investimento e de pensamento de classe mundial das quatro nações Quad. O Conselho Consultivo inclui o Ex-Diretor Executivo da Telstra, Andy Penn AO; Ex-Embaixador da Austrália nos EUA, Arthur Sinodinos AO; Fundador e Diretor Executivo da Breyer Capital, Jim Breyer; Ex-Presidente da Bell Labs, Jeong Kim; Presidente Emérito da JSR Corporation, Koshiba Mitsunobu; e o Diretor Geral da Federação Empresarial do Japão, Hara Ichiro.

"A Quad Investors Network serve como um fórum importante e empolgante para que executivos, investidores e tecnólogos cooperem e gerem maior investimento conjunto em tecnologias essenciais e emergentes. Estas tecnologias apenas irão crescer em importância no futuro, sendo que tenho a honra de ser membro do Conselho Consultivo da Network", disse o Ex-Diretor Executivo da Telstra, Andy Penn.

A Quad Investors Network também estabeleceu cinco grupos de trabalho especializados com foco em inteligência artificial, semicondutores, energia limpa e minerais vitais, redes móveis e ciências da informação quântica.

O empresário e investidor Karl Mehta irá atuar como Presidente inaugural da Quad Investors Network. Mehta é um empreendedor em série, autor, investidor, engenheiro e funcionário público com mais de 30 anos de experiência na fundação, construção e financiamento de empresas de tecnologia nos EUA e mercados internacionais.

"Estou honrado em liderar e fazer parte de um grupo tão magnífico de indivíduos e organizações que se uniram para trabalhar em alguns dos problemas críticos de tecnologia mais urgentes enfrentados pela Quad", disse Mehta. "Estou na expectativa de fazer mais progressos e contribuir para a segurança econômica e nacional das quatro nações Quad através de nossos esforços."

Lista Completa do Conselho Consultivo da Quad Investors Network:

-- Thomas Bell, Diretor Executivo da Leidos

-- Jim Breyer, Fundador e Diretor Executivo da Breyer Capital

-- Kris Gopalakrishnan, Presidente da Axilor Ventures

-- Hara Ichiro, Diretor Geral da Federação Empresarial do Japão

-- Hon. Joe Hockey, Sócio Fundador e Presidente da Bondi Partners

-- Ashok Jacob, Presidente Executivo e Diretor de Portfólio da Ellerston Capital

-- Lydia Jett, Sócio Diretor na Softbank Investment Advisers

-- Jeong Kim, Presidente da Kiswe Mobile Inc.

-- Koshiba Mitsunobu, Presidente Emérito da JSR Corporation

-- Arun Kumar, Sócio Diretor da Celesta Capital

-- Paul Kwan, Sócio Geral na General Catalyst

-- Nakahama Fumitaka, Executivo Corporativo de Gerenciamento e Chefe do Grupo de Negócios Globais de Bancos Corporativos e de Investimentos na MUFG

-- Jeff Nuechterlein, Sócio Diretor da Nue Capital LLC

-- Andy Penn AO, Ex-Diretor Executivo da Telstra

-- Bec Shrimpton, Diretor de Estratégia de Defesa e Segurança Nacional do Instituto Australiano de Política Estratégica

-- Hon. Arthur Sinodinos AO, Ex-Embaixador da Austrália nos EUA

-- Hon. Sugiyama Shinsuke, Ex-Embaixador do Japão nos EUA

-- Yanase Tadao, Vice-Presidente Executivo Sênior da Nippon Telegraph and Telephone Corporation

-- Ankur Verma, Vice-Presidente Sênior na Tata Sons

Sobre a Quad Investors Network: A Quad Investors Network ("A Network") foi formada para desenvolver soluções inovadoras diante dos maiores desafios econômicos e de segurança enfrentados pelas nações Quad na região Indo-Pacífico mediante pesquisa conjunta, investimentos conjuntos e parcerias estratégicas. A rede será um fórum de associação independente composto pelas principais organizações industriais, governamentais, de mercado de capitais e acadêmicas das nações Quad.

