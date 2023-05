Bayern perde para o Leipzig e pode ser superado pelo Dortmund; Hertha é rebaixado

O Bayern de Munique, campeão das últimas dez edições da Bundesliga alemã, perdeu neste sábado em casa (3-1) para o Leipzig (3º) resultado que colocou em risco a conquista de seu 11º título consecutivo.

A equipe tem agora um ponto de vantagem (68 contra 67) sobre o Borussia Dortmund, que viaja para enfrentar o Augsburg (14º) neste domingo (às 12h30) e que tem uma chance de ouro de assumir a liderança da Bundesliga a uma rodada do fim da temporada, em caso de vitória.

Já o Augsburg quase assegurou sua permanência na primeira divisão. Na última rodada, o Bayern vai visitar o Colônia (10º) enquanto o Borussia Dortmund receberá o Mainz (9º).

O fantasma de um primeiro ano sem troféu desde 2011 paira sobre Munique. Os dirigentes assumiram o risco de demitir o técnico Julian Nagelsmann e o substituíram por Thomas Tuchel no final de março, quando chegaram as semanas decisivas.

Neste sábado, o duelo da penúltima rodada da Bundesliga cumpriu todas as suas promessas, com uma primeira meia hora amplamente dominada pelo Bayern, que viu os seus esforços recompensados com a abertura do placar por meio de Serge Gnabry aos 25 minutos.

O Bayern acabou sofrendo o gol de empate em um contra-ataque de Konrad Laimer aos 65 minutos.

Dez minutos depois, num início de jogo mal conduzido pela defesa do time de Munique, Nkunku foi derrubado na área pelo compatriota Benjamin Pavard, e o árbitro marcou pênalti, que o atacante francês converteu (76').

E num escanteio do Leipzig, Noussair Mazraoui tocou na bola com a mão, num segundo pênalti a favor dos visitantes, convertido dessa vez pelo húngaro Dominik Szobozslai (6').

Esta vitória garantiu ao Leipzig a sua vaga na próxima Liga dos Campeões, enquanto a luta pelo último e quarto lugar ainda é incerta.

Apesar da derrota, o veterano Thomas Müller mostrou que ainda acredita no título. "O Dortmund ainda precisa vencer duas vezes, vamos ver o que acontece", disse Müller, de 33 anos, que conquistou onze títulos da Bundesliga com o Bayern, os últimos dez consecutivos.

"Eles precisam vencer os dois jogos e eu quero ver isso primeiro", acrescentou.

Mais cedo o Union Berlin perdeu em sua visita ao Hoffenheim, por 4 a 2, acrescentando ainda mais suspense à corrida por essa vaga.

Apesar da derrota, os jogadores comandados pelo técnico Urs Fischer mantiveram a quarta posição, a última que classifica para a fase de grupos da Champions 2023-2024, mas apenas graças ao saldo de gols em relação ao Freiburg (+12 contra +8).

Em outro jogo, o atacante do Schalke, Sebastian Polter, marcou no final da partida em casa contra o Eintracht Frankfurt para dar ao seu time um empate de 2 a 2, conquistando um ponto crucial contra a queda.

Em um duelo de times do meio da tabela, o Werder Bremen (12º) empatou em casa em 1 a 1 com o Colônia (10º).

Já na zona inferior da classificação, o Hertha Berlim (18º e último colocado) cedeu um empate (1-1) nos acréscimos diante do Bochum (15º), resultado que levou ao rebaixamento da equipe da capital alemã.

O meio-campista nascido em Berlim Kevin-Prince Boateng, que começou sua carreira no Hertha, e depois jogou no Tottenham, Milan e Barcelona antes de retornar, disse com lágrimas nos olhos: "Não se pode culpar o time, o rebaixamento não aconteceu hoje".

"Eu simplesmente amo o clube. É amargo", desabafou o jogador.

-- Jogos da 33ª rodada do campeonato alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Freiburg - Wolfsburg 2 - 0

- Sábado:

Hoffenheim - 1. FC Union Berlin 4 - 2

Werder Bremen - Colônia 1 - 1

Hertha Berlim - Bochum 1 - 1

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 2 - 2

Bayern de Munique - RB Leipzig 1 - 3

- Domingo:

(10h30) Mainz - Stuttgart

(12h30) Augsburg - Borussia Dortmund

(14h30) Bayer Leverkusen - B. Moenchengladbach

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 68 33 20 8 5 90 37 53

2. Borussia Dortmund 67 32 21 4 7 78 42 36

3. RB Leipzig 63 33 19 6 8 60 39 21

4. 1. FC Union Berlin 59 33 17 8 8 50 38 12

5. Freiburg 59 33 17 8 8 50 42 8

6. Bayer Leverkusen 49 32 14 7 11 55 44 11

7. Wolfsburg 49 33 13 10 10 56 46 10

8. Eintracht Frankfurt 47 33 12 11 10 56 51 5

9. Mainz 45 32 12 9 11 51 49 2

10. Colônia 42 33 10 12 11 48 52 -4

11. B. Moenchengladbach 39 32 10 9 13 48 53 -5

12. Werder Bremen 36 33 10 6 17 51 63 -12

13. Hoffenheim 35 33 10 5 18 47 56 -9

14. Augsburg 34 32 9 7 16 42 58 -16

15. Bochum 32 33 9 5 19 37 72 -35

16. Schalke 04 31 33 7 10 16 33 67 -34

17. Stuttgart 29 32 6 11 15 40 55 -15

18. Hertha Berlim 26 33 6 8 19 40 68 -28

