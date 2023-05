Athletic Bilbao vence Celta (2-1) e segue sonhando com competições europeias

O Athletic de Bilbao (7º) venceu, neste sábado (20), o Celta de Vigo (13º), por 2 a 1, em jogo da 35ª rodada da LaLiga espanhola, e com esse resultado manteve suas chances de disputar uma competição europeia na próxima temporada.

A equipe basca, que jogava na sua 'Catedral' em San Mamés, abriu o placar logo cedo, graças a um gol aos 4 minutos de Iñaki Williams, que desviou de cabeça um cruzamento da direita.

O Celta assustou a equipe local ao empatar com o norueguês Jorgen Strand Larsen no início do segundo tempo (50').

Mas a alegria dos galegos durou apenas quatro minutos, já que Álex Berenguer fez 2 a 1 logo depois (54').

O jogador navarro dominou uma bola do lado esquerdo da área do Celta e chutou colocado rente à trave direita.

Com esta vitória, o time de Bilbao consolida o seu sétimo lugar na LaLiga, que classifica para a próxima Conference League europeia.

Com 50 pontos, e faltando três jogos para o fim, a missão de garantir uma vaga na Liga Europa é difícil, já que o sexto colocado, o Betis, tem cinco pontos a mais, e um jogo a menos: o clássico da Andaluzia, que disputará neste domingo contra o Sevilla.

O Athletic se beneficiou da derrota em casa do Girona (oitavo colocado, a dois pontos dos bascos), que perdeu neste sábado por 2-1 para o Villarreal (5º).

Com um gol de Gerard Moreno nos acréscimos (90+3'), o Villarreal levou os três pontos em sua visita ao Girona, resultado que lhe permite continuar sonhando com a classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Antes do gol do jogador da seleção espanhola, Yeremi Pino marcou para o 'Submarino Amarelo' (8') e David López empatou pouco depois para o Girona (23').

O Villarreal chega aos 60 pontos e está apenas dois atrás da Real Sociedad (4ª), que fecha a rodada deste sábado no Camp Nou contra o já campeão Barcelona.

-- Jogos da 35ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Cádiz - Valladolid 2 - 0

- Sábado:

Girona - Villarreal 1 - 2

Athletic Bilbao - Celta Vigo 2 - 1

Getafe - Elche

Almería - Mallorca

(16h00) Barcelona - Real Sociedad

- Domingo:

(09h00) Rayo Vallecano - Espanyol

(11h15) Atlético de Madrid - Osasuna

(13h30) Valencia - Real Madrid

(16h00) Sevilla - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 85 34 27 4 3 64 13 51

2. Real Madrid 71 34 22 5 7 70 32 38

3. Atlético de Madrid 69 34 21 6 7 60 27 33

4. Real Sociedad 62 34 18 8 8 45 31 14

5. Villarreal 60 35 18 6 11 54 36 18

6. Betis 55 34 16 7 11 43 38 5

7. Athletic Bilbao 50 35 14 8 13 46 39 7

8. Girona 48 35 13 9 13 55 50 5

9. Osasuna 47 34 13 8 13 32 36 -4

10. Sevilla 47 34 13 8 13 44 49 -5

11. Rayo Vallecano 46 34 12 10 12 41 45 -4

12. Mallorca 44 34 12 8 14 33 37 -4

13. Celta Vigo 39 35 10 9 16 40 50 -10

14. Cádiz 38 35 9 11 15 28 50 -22

15. Valencia 37 34 10 7 17 38 41 -3

16. Almería 36 34 10 6 18 43 61 -18

17. Valladolid 35 35 10 5 20 30 62 -32

18. Getafe 34 34 8 10 16 30 43 -13

19. Espanyol 31 34 7 10 17 42 60 -18

20. Elche 19 34 4 7 23 26 64 -38

