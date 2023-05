Wall Street fecha em baixa diante da falta de acordo sobre dívida nos EUA

A bolsa de Nova York encerrou o pregão no vermelho nesta sexta-feira (19), depois de uma boa semana, devido à interrupção das negociações políticas para evitar o default nos Estados Unidos.

Os índices, que abriram o dia em terreno positivo, acabaram caindo e fechando em baixa. O Dow Jones Industrial recuou 0,33%, aos 33.426,63 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,24% (12.657) e o S&P 500, 0,15% (4.191,98).

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, anunciou hoje que as negociações para aumentar o teto de endividamento do país e evitar um calote entraram em uma "pausa", em meio a "reais diferenças", segundo a Casa Branca.

Após a notícia sobre a "pausa" nas discussões, a tendência das ações se inverteu, enquanto o ouro - o ativo de segurança por excelência - subiu 19 dólares, para 1.978,90 dólares a onça.

"A decepção sobre as negociações pela dívida é certamente" a origem da queda das ações, indicou Jack Ablin, de Cresset Capital. "É preciso olhar para o ouro. É um ótimo termômetro do debate sobre o teto da dívida" nos Estados Unidos, resumiu.

Entre os valores do dia, o destaque ficou com a Disney, que caiu 2,57% após anunciar a desistência de construir um campus para seus funcionários avaliado em quase 1 bilhão dólares (cerca de R$ 5 bilhões) na Flórida, em plena batalha com o governador estadual, o republicano Ron DeSantis.

A origem da disputa foram as críticas do conglomerado a uma lei apoiada por DeSantis que proíbe aulas sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas.

