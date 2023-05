San Francisco nomeia 'Drag Laureate' como porta-voz da comunidade LGBTQIA+

A cidade de San Francisco nomeou sua primeira Drag Laureate (Drag Laureada, em tradução literal), que atuará como embaixadora cultural da cidade - a primeira dos Estados Unidos a lançar este tipo de programa em apoio à comunidade LGBTQIA+.

D'Arcy Drollinger, artista e proprietário de uma boate nesta cidade da costa oeste americana, receberá uma ajuda financeira de 55 mil dólares (R$ 274 mil na cotação atual) durante os 18 meses em que atuará como porta-voz da comunidade LGBTQIA+ da localidade.

"Eu me sinto honrado e emocionado por ter sido eleito a Drag Laureate de San Francisco, e me sinto orgulhoso de viver nesta cidade pioneira nesta iniciativa, enquanto em outros lugares dos Estados Unidos e do mundo falta apoio à comunidade drag", disse Drollinger.

Drollinger foi escolhido Drag Laurate na quinta-feira pela prefeita da cidade, London Breed, entre 15 candidatos.

O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de San Francisco, da Biblioteca pública e da Comissão de direitos humanos.

"Enquanto a cultura drag está sob ataque em outras partes do país, em San Francisco abraçamos e enaltecemos os artistas drag, que através de sua arte e ativismo têm contribuído com a história da nossa cidade na área dos direitos civis e da equidade", disse Breed.

A Prefeitura explicou que as responsabilidades de Drollinger vão incluir a produção de "eventos e programas concentrados em celebrar e apoiar a dinâmica e diversa comunidade" LGBTQIA+ e garantir que "a rica história drag de San Francisco seja compartilhada, honrada e preservada".

O jornal San Francisco Chronicle reportou que West Hollywood também criou um título similar, mas ainda não anunciou seu primeiro representante.

O anúncio ocorre ao mesmo tempo em que a sociedade americana se divide fortemente em temas como os direitos LGBTQIA+.

Grupos conservadores protestam com frequência contra programas como "as horas de história drag", realizados por escolas e bibliotecas para fomentar a leitura.

Políticos de direita reclamam destas iniciativas, que qualificam como "doutrinação" de jovens.

San Francisco costuma estar na mira dos conservadores nos Estados Unidos, que criticam as atitudes liberais nesta cidade que, segundo eles, são as responsáveis pelo aumento da criminalidade, da população sem-teto e do abuso de drogas.

