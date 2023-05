Rybakina vence Ostapenko e vai à final do WTA 1000 de Roma contra Kalinina

A cazaque Elena Ribakina, número 6 do mundo, se classificou para a final do WTA 1000 de Roma ao derrotar nesta sexta-feira (19) a letã Jelena Ostapenko (20ª).

Rybakina fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em duas horas e seis minutos.

No segundo set, quando a Ostapenko vencia por 4 a 2, a partida foi interrompida inicialmente por dez minutos por conta da chuva.

Depois de irem ao vestiário, as duas jogadores retornaram e a letã se recusou a continuar jogando pelas condições da quadra, até que o jogo só foi reiniciado depois de mais uma paralisação de 45 minutos.

A cazaque, vice-campeã do Aberto da Austrália em janeiro, vai disputar no sábado sua terceira final de WTA 1000 no ano (venceu em Indian Wells e perdeu em Miami).

Sua adversária em Roma será a ucraniana Anhelina Kalinina (47ª), que mais cedo derrotou a russa Veronika Kudermetova (12ª).

Kalinina, que nas quartas eliminou a brasileira Bia Haddad, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 5-7 e 6-2, em duas horas e 51 minutos, em outro confronto interrompido pela chuva.

A ucraniana, de 26 anos, chega pela primeira vez a uma final de WTA 1000. Seu melhor resultado na carreira é um vice-campeonato no torneio de Budapeste, em 2021.

-- Resultados desta sexta-feira do WTA 1000 de Roma:

. Simples feminino (semifinais):

Anhelina Kalinina (UCR/N.30) x Veronika Kudermetova (RUS/N.11) 7-5, 5-7, 6-2

Elena Rybakina (CAZ/N.7) x Jelena Ostapenko (LET/N.20) 6-2, 6-4

bds/iga/cb/mvv