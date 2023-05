Pauta de infográficos

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 19 maio às 4h (Bras.). (135 x 165 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno a cidade ucraniana de Bakhmut. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

3/ Apresentação do avião de combate F-16. (135 x 89 mm) - Disponível

* Grécia-eleições-política:

1/ Gráfico com a divisão de cadeiras no parlamento da Grécia antes das eleições legislativas em 21 de maio. (89x68 mm) - Disponível

2/ Gráfico comparativo da presença de mulheres nos parlamentos de cada um dos países da Europa. (89x49 mm) - Disponível

3/ Gráfico com a evolução da taxa de pessoas desempregadas na Grécia, comparado con o resto dos países europeus, entre janeiro de 2019 e março de 2023. (89x119 mm) - Disponível

4/ Gráfico com a dívida pública em 2022 dos países da União Europeia, referente ao PIB. (89x99 mm) - Disponível

* NCaledônia-terremoto: mapa localizando o epicentro do terremoto de magnitude 7,7 que ocorreu próximo a costa da Nova Caledônia em 19 de maio. (89 x 56 mm) - Disponível

* Conflito-diplomacia-política-nuclear-armamento-defesa: divisão do número de ogivas nucleares pronta para uso segundo o Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo (SIPRI). (135x87 mm) - Reenvio disponível

* Mianmar-Bangladesh-meteorologia:

1/ Mapa de Mianmar com a extensão das inundações após a passagem do ciclone Mocha, em 16 de maio, a partir da análise de imagens de satélite. (90x118 mm) - Disponível

2/ Mapa de Mianmar com as mudanças na superfície do estado de Rakhine, um indicador dos danos provovados pelo ciclone Mocha, a partir de imagens de satélite em 18 de maio. (90x118 mm) - Disponível

* Clima-tecnologia-floresta:

1/ Exemplos de extração de CO2 desde processos convencionais como o reflorestamento até mais atuais, como a alcalinização dos oceanos. (135 x 96 mm) - Disponível

2/ Métodos para captura e armazenamento de CO2. (135 x 100 mm) - Disponível

* FBL-Sub20-mundial-ARG:

1/ Grupos da Copa do Mundo Sub-20 de Futebol que acontece na Argentina de 20 de maio a 11 de junho. (130 x 72 mm) - Disponível

2/ Lista dos países campeões mundiais de futebol Sub-20. (45 x 157 mm) - Disponível

3/ Dados sobre os quatro estádios onde acontece a Copa do Mundo Sub-20 de Futebol 2023 de 20 de maio a 11 de junho na Argentina. (90 x 95 mm) - Disponível

* FBL-EUR-Liga-Europa-final-ITA-ESP-ALE: resultados das semifinais da Europa League 2022-2023, e apresentação da final. (90 x 76 mm) - Disponível

