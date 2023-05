PRINCIPAL NOTÍCIA

JAPÃO G7 UCRÂNIA: Zelensky viajará ao Japão para reunião do G7, que anuncia mais sanções contra a Rússia

=== JAPÃO G7 UCRÂNIA ===

HIROSHIMA:

Zelensky viajará ao Japão para o G7, que anuncia mais sanções contra a Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, comparecerá à reunião de cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão, onde os líderes das principais potências industrializadas do planeta anunciaram novas sanções contra a "máquina de guerra" da Rússia.

HIROSHIMA:

'Foi pior': um passeio pelo passado de Hiroshima com realidade virtual

Em uma rua ensolarada de Hiroshima, um turista olha em volta, mas em vez de ver uma avenida, presencia uma cena de horror, entre chamas e corpos carbonizados.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SAN SALVADOR:

Dança volta às ruas de El Salvador após novas medidas de segurança

Ao cair da tarde, a música ressoa na 'Plaza Libertad' de San Salvador, onde quase todos os dias dezenas de pessoas dançam cumbias e boleros, algo impensável há pouco tempo por medo das gangues violentas.

QUITO:

Mulheres trans no Equador disputam nova batalha por seus direitos

Nebraska León é uma ativista incansável da luta pelos direitos da comunidade LGBTQIAP+ no Equador. Na década de 1990, lutou pela descriminalização da homossexualidade e hoje briga para que o Estado se desculpe e repare os abusos policiais contra essa comunidade.

-- ÁSIA

XI'AN:

Xi Jinping defende cooperação econômica plena entre China e Ásia Central

O presidente da China, Xi Jinping, estimulou nesta sexta-feira (19) os países vizinhos da Ásia Central a "aproveitar plenamente" o potencial de colaboração econômica com Pequim, durante uma reunião de cúpula com chefes de Estado da região vital para os interesses chineses.

YANGON:

Ciclone Mocha deixa mais de 140 mortos em Mianmar, em sua maioria rohingyas

A passagem do ciclone Mocha por Mianmar deixou 145 mortos, em sua maioria rohingyas, de acordo com um balanço atualizado divulgado pela junta militar que governa o país, e pelo menos 800.000 pessoas precisam de ajuda alimentar urgente, alertou a ONU.

-- ORIENTE MÉDIO

JIDÁ:

Presidente sírio concentra as atenções no início da reunião de cúpula árabe

O presidente sírio Bashar al Assad foi recebido nesta sexta-feira (19), após anos de afastamento, na reunião de cúpula da Liga Árabe em Jidá, Arábia Saudita, que pretende abordar os conflitos do Sudão e do Iêmen e que tem a presença do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

Cannes dá uma pausa nos astros de Hollywood e exibe filmes da Turquia, Tunísia e sobre Auschwitz

O Festival de Cannes tem uma pausa nesta sexta-feira (19) após vários dias marcados pela presença de estrelas de Hollywood e exibe dois filmes de países distantes das superproduções, Turquia e Tunísia, e uma obra sombria sobre o campo nazista de Auschwitz dirigida pelo britânico Jonathan Glazer.

CANNES:

Para Wim Wenders, o documentário é 'mais livre que o cinema de ficção'

Quase quatro décadas depois de vencer a Palma de Ouro, Wim Wenders apresenta um documentário e um filme de ficção em Cannes. O veterano cineasta alemão não escolhe entre os gêneros, mas afirma que o documentário é "mais arriscado".

LONDRES:

Andy Rourke, baixista do The Smiths, morre aos 59 anos

O baixista do grupo The Smiths, Andy Rourke, faleceu aos 59 anos, vítima de câncer de pâncreas, anunciou nesta sexta-feira (19) Johnny Marr, guitarrista da grande banda britânica de rock independente dos anos 1980.

ARDINGLY:

Inglaterra constrói Arca de Noé subterrânea com plantas do mundo todo

As câmaras encouraçadas estão debaixo da terra, no meio do campo inglês, a uma temperatura de 20°C abaixo de zero. Resistem a inundações e a bombardeios e guardam um tesouro formado por sementes de 40.000 plantas silvestres de todo o mundo, muitas delas em risco de extinção.

TYSONS CORNER:

'Sinfonia do Espaço', uma obra musical inspirada em imagens da Nasa

Uma nova "sinfonia espacial" de sete suítes, inspirada e ilustrada com imagens espetaculares do espaço divulgadas recentemente pela Nasa, pode ser a combinação definitiva entre arte e ciência.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

-- TÊNIS

