Na Alemanha, Erdogan obtém votação esmagadora

Se dependesse só dos eleitores turcos que vivem na Alemanha, o presidente Erdogan teria sido reeleito com mais de 65% dos votos.Os eleitores turcos na Alemanha deram, mais uma vez, uma clara vantagem ao presidente Recep Tayyip Erdogan na eleição presidencial de domingo (14/05). Com 98% das urnas na Alemanha apuradas, nesta segunda-feira, Erdogan liderava a contagem com 65,4% dos votos, e seu principal concorrente, Kemal Kiliçdaroglu, tinha 32,6%, segundo os números divulgados pela agência de notícias estatal Anadolu. Ainda não há números oficiais da autoridade eleitoral turca sobre a eleição na Alemanha, onde vivem aproximadamente metade dos cidadãos turcos no exterior. Cerca de 1,5 milhão de teuto-turcos estão aptos a votar, de um total de cerca de 3 milhões. A maioria dos eleitores turcos na Alemanha mora no estado da Renânia do Norte-Vestfália, onde estão 500 mil eleitores. Popular na Alemanha O resultado das urnas na Alemanha é muito superior ao resultado da eleição, pois Erdogan na contagem geral obteve 49,51% dos votos, segundo a autoridade eleitoral, e vai disputar o segundo turno contra Kiliçdaroglu, que chegou a 44,81%, segundos números oficiais. A votação expressiva de Erdogan na Alemanha não é novidade. Na eleição de 2018, ele havia obtido 64,8% dos votos dos teuto-turcos. Especialistas atribuem essa votação a motivos históricos. A imigração turca para a Alemanha, no pós-Guerra, era sobretudo de pessoas vindas do interior da Anatólia, com uma visão de mundo religiosa e conservadora. O presidente da Comunidade Turca na Alemanha, Gökay Sofuoglu, diz que, além disso, Erdogan soube construir uma boa estrutura entre a comunidade turca na Alemanha. "Ele se apresentou como alguém que se importa com os turcos na Alemanha", comentou. Sofuoglu diz que muitas pessoas de ascendência turca que vivem há anos na Alemanha são cotidianamente confrontadas com racismo. Por isso, principalmente entre os jovens existe uma espécie de atitude de protesto, e esses eleitores se identificam com Erdogan. "Ele se apresenta como o homem forte, que lhes dá a sensação de serem parte de uma grande nação, promete identidade e pertencimento e também consolida isso – ao contrário, talvez, da política alemã", observa. A Alemanha, porém, não é o país estrangeiro onde Erdogan pode contar com o maior apoio. Em 2018, ele obteve 74,9% dos votos na Bélgica e 73% na Holanda. as (DPA, Lusa)