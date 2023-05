Corte Constitucional do Equador rejeita ações contra dissolução do Congresso

O Tribunal Constitucional do Equador rejeitou nesta quinta-feira, por unanimidade, as ações apresentadas contra a decisão do presidente Guillermo Lasso de dissolver o Congresso enquanto a casa discutia a sua destituição por um suposto caso de corrupção.

O mais alto tribunal equatoriano emitiu seis sentenças, nas quais decidiu "rejeitar as ações de inconstitucionalidade", bem como "os pedidos para que a corte aprove medidas cautelares a fim de suspender provisoriamente os efeitos do Decreto impugnado", assinala um comunicado do órgão.

Desta forma, segue firme a decisão de Lasso anunciada na véspera, que abre caminho para a realização de eleições gerais antecipadas para completar o período de quatro anos.

O presidente, que assumiu o cargo em maio de 2021, comemorou no Twitter: "Este tribunal ratifica a minha decisão, que segue a Constituição da República."

Virgilio Saquicela, agora ex-presidente do Congresso, e outros ex-parlamentares haviam entrado com ações de inconstitucionalidade contra a decisão de Lasso de dissolver a Assembleia Nacional.

