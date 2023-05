Comunicado do Business Wire :Saudi Fund for Development

Sob orientação do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, e Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman Al Saud, o Fundo Saudita para Desenvolvimento (SFD), em nome do Reino da Arábia Saudita, assinou hoje um acordo de contribuição plurianual de US$ 39 milhões com o Fundo Mundial de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária. A doação irá apoiar a luta para acabar com as pandemias mundiais e reforçar os sistemas comunitários e de saúde.

O acordo foi assinado por Sua Excelência, Sr. Sultão Al-Marshad, Diretor Executivo do Fundo Saudita para Desenvolvimento, e Sr. Peter Sands, Diretor Executivo do Fundo Mundial, na presença de Sua Excelência, Embaixador Abdulmohsen bin Khothaila, Representante Permanente do Reino da Arábia Saudita junto às Nações Unidas em Genebra.

Anunciado durante a 7ª reposição do Fundo Mundial, que observou um aumento substancial de 30% quanto à conferência anterior, este acordo fortalece a posição da Arábia Saudita como o 19º maior doador do Fundo Mundial. Tendo já prometido US$ 162 milhões e contribuído com US$ 123 milhões desde 2003, o país continua garantindo financiamento essencial a recursos e ferramentas para combater estas doenças infecciosas.

Peter Sands, Diretor Executivo do Fundo Mundial, declarou: "Somos gratos pelo generoso apoio do Reino da Arábia Saudita nos últimos 20 anos. A assinatura deste acordo irá garantir que o Fundo Mundial possa continuar financiando e respaldando programas que visam prevenir, tratar e cuidar de pessoas afetadas por HIV, tuberculose e malária em mais de 100 países. Este acordo demonstra a importância crucial de nossa parceria com o Fundo Saudita para o Desenvolvimento e prepara o terreno para uma cooperação ainda maior nos próximos anos."

O Sultão Al-Marshad, Diretor Executivo do Fundo Saudita para Desenvolvimento, declarou: "Nosso propósito hoje é oportuno e fundamental, devido aos desafios de saúde que o mundo enfrenta atualmente, sobretudo após a pandemia de COVID-19. Estas circunstâncias destacam a necessidade de um sistema de saúde internacional fote e resiliente. É em resposta a estes desafios que a Arábia Saudita e sua liderança se comprometem a apoiar iniciativas de saúde mundiais e impulsionar o desenvolvimento equitativo a longo prazo, protegendo a saúde das pessoas. Ao visar doenças como AIDS e malária, nosso foco é ajudar a melhorar a vida de inúmeras pessoas e comunidades."

