Comunicado do Business Wire :I Squared Capital

I Squared Capital, líder mundial em investimentos em infraestrutura, anunciou hoje que Gautam Bhandari, cofundador e Sócio-Diretor, foi nomeado Diretor de Global de Investimentos da I Squared Capital, responsável por liderar a estratégia mundial de investimentos da empresa em estreita cooperação com o fundador, Presidente e Sócio-Diretor Sadek Wahba. Esta nova designação é parte de mudanças adicionais em sua estrutura administrativa e governança que irão se basear no sucesso da empresa de institucionalizar ainda mais a I Squared Capital para a próxima década e mais além.

Além disto, a I Squared Capital nomeou Mohamed Adel El-Gazzar e Harsh Agrawal como Sócios Sênior e membros do Comitê Executivo da empresa. O recém-formado Comitê Executivo irá liderar o desenvolvimento estratégico da empresa.

"Estes aperfeiçoamentos estruturais se sucedem em um momento importante para a I Squared", disse o Dr. Wahba. "Ao refletirmos sobre o tremendo sucesso da última década, estamos tomando medidas para institucionalizar ainda mais nossa empresa e garantir que estejamos bem posicionados para capitalizar as oportunidades únicas da próxima década e mais além."

"À medida que a I Squared continua crescendo, estou na expectativa de trabalhar com o Comitê Executivo para garantir que novas captações de fundos e investimentos sejam calibrados para a abordagem disciplinada da empresa de investir e iniciar negócios de classe mundial de alta qualidade para o futuro", disse Dr. Bhandari. "Acreditamos que a demanda por infraestrutura continuará crescendo a nível mundial, já que muitos setores de capital intensivo da economia, como energia, telecomunicações e transporte, precisam urgentemente se modernizar e também atender à crescente demanda por infraestrutura sustentável."

O Dr. Bhandari, cofundador e Sócio-Diretor, é membro dos Comitês de Investimentos da I Squared Capital desde o início e preside conselhos de diversas empresas do portfólio da I Squared Capital em todo o mundo. Antes da I Squared Capital, foi diretor geral do Morgan Stanley, onde, durante mais de dez anos, trabalhou em investimentos em infraestrutura, bem como em bancos e mercados de capitais. Ele possui Ph.D. em Química pela University of Delaware, onde foi University Merit Fellow e ganhador do Joel L. Silver Award pela melhor tese de doutorado, e MBA em Finanças pela Stern School of Business da New York University, onde foi Amerada Hess Merit Scholar.

Além disto, a I Squared Capital formou um Comitê Operacional para gerenciar operações da empresa e apoiar o crescimento mundial contínuo da plataforma. O Comitê Operacional será composto pelos sócios da empresa, junto com um grupo mais amplo de executivos sênior da I Squared Capital. A plataforma internacional cresceu para mais de 215 funcionários, tendo contratado 81 profissionais desde o início de 2022.

Paralelamente, Adil Rahmathulla, Sócio-Diretor, fará a transição de seu cargo na I Squared Capital no próximo ano para buscar outras oportunidades. Ele irá permanecer nos Comitês de Investimento da empresa antes de sua definitiva saída da empresa em junho de 2024.

O Dr. Wahba e o Dr. Bhandari declararam: "Somos extremamente gratos a Adil pela atuação vital que desempenhou na cofundação e crescimento da I Squared Capital. Ele tem sido um grande parceiro e estamos satisfeitos por continuar trabalhando de perto conosco no próximo ano. Estamos confiantes de que terá sucesso em seus futuros empreendimentos e desejamos a ele o melhor."

"Foi um privilégio trabalhar ao lado de Sadek, Gautam e a equipe da I Squared Capital para contribuir com o crescimento da empresa em um dos principais investidores em infraestrutura do mundo", disse o Sr. Rahmathulla. "Estou imensamente orgulhoso do que conquistamos na última década e empolgado para presenciar e respaldar o sucesso contínuo da empresa. Sou grato a Sadek e Gautam por sua parceria e amizade, estando na expectativa de continuar minha jornada como investidor e empreendedor nos próximos anos."

Como parte destas mudanças, mais de vinte funcionários sêniot da empresa, além dos acionistas existentes, irão investir seu próprio capital na propriedade acionária da I Squared Capital, ampliando ainda mais a base de acionistas da empresa e reforçando o alinhamento de interesses. Nenhum detalhe financeiro será divulgado.

A I Squared Capital é uma administradora internacional independente de infraestruturas com mais de US$ 37 bilhões em ativos sob gestão, com foco em investimentos na América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. Com sede em Miami, a empresa possui mais de 215 profissionais em seus escritórios em Miami, Hong Kong, Londres, Nova Déli, Singapura, Taipei e Sydney. A I Squared Capital investiu em um portfólio diversificado de 77 empresas em 59 países com mais de 31.000 funcionários nos setores de serviços públicos, energia, infraestrutura digital, transporte, infraestrutura ambiental e infraestrutura social, prestando serviços essenciais a milhões de pessoas ao redor do mundo.

