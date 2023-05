Comunicado do Business Wire :Blue Origin

A NASA ganhou um contrato de Desenvolvimento Lunar Sustentável (SLD) NextSTEP-2, Apêndice P, com a Blue Origin. Os parceiros da equipe nacional da Blue Origin incluem Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic e Honeybee Robotics.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230519005281/pt/

A rendering of Blue Origin's Blue Moon lander that will return astronauts to the Moon as part of NASA's Artemis program. (Photo: Blue Origin)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sob este contrato, a Blue Origin e seus parceiros da Equipe Nacional irão desenvolver e fazer voar tanto um módulo de pouso lunar, que pode fazer um pouso de precisão em qualquer lugar na superfície da Lua, como um transportador cislunar. Estes veículos funcionam com LOX-LH2. O impulso altamente específico do LOX-LH2 oferece uma vantagem espetacular para missões espaciais em profundidade de alta energia. Contudo, propulsores de baixo desempenho, mas mais facilmente armazenáveis (como a hidrazina e o tetróxido de nitrogênio, utilizados em sondas lunares Apollo) foram preferidos para estas missões devido à problemática evaporação do LOX-LH2 durante seus longos cronogramas de missão. Mediante este contrato, iremos avançar o estado da arte, tornando o LOX-LH2 de alto desempenho uma combinação de propelente armazenável. Sob o SLD, iremos desenvolver e fazer voar criorefrigeradores a 20 graus Kelvin movidos à energia solar e outras tecnologias necessárias para evitar a evaporação do LOX-LH2. As futuras missões além da lua e as capacidades de habilitação, como a propulsão térmica nuclear de alto desempenho, terão o grande benefício do LH2 armazenável. A arquitetura da Blue Origin também se prepara para o dia futuro em que o gelo lunar possa ser utilizado para fabricar propelentes LOX e LH2 na lua.

A Blue Origin e seus parceiros já estão trabalhando e empolgados por iniciar esta jornada com a NASA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230519005281/pt/

Contato

[email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.