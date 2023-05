China alerta contra 'jogos geopolíticos', ante visita de Blinken, dos EUA, ao Pacífico Sul

A China fez um alerta nesta sexta-feira, 19, contra "jogos geopolíticos" no Pacífico Sul, após o anúncio de que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, visitará Papua-Nova Guiné na próxima semana.

Os EUA optaram por enviar Blinken depois que o presidente americano, Joe Biden, cancelou sua visita ao país e à Austrália para uma reunião de líderes da parceria Quad.

"A China não tem objeções aos intercâmbios e cooperação normais entre partes relevantes e os países insulares do Pacífico, e sempre defendeu que a comunidade internacional deveria prestar mais atenção e apoiar o desenvolvimento e a revitalização dos países insulares", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, em um briefing diário.

No entanto, Wang acrescentou: "Também nos opomos a qualquer introdução de quaisquer jogos geopolíticos na região das Ilhas do Pacífico". Fonte: Associated Press.