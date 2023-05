Casa Branca indica 'progresso constante' nas negociações sobre o teto da dívida

A Casa Branca afirmou nesta sexta-feira (19) que está fazendo um "progresso constante" nas negociações para elevar o teto da dívida dos Estados Unidos, no momento em que o presidente Joe Biden está no Japão para a reunião de cúpula do G7.

Biden "pediu e recebeu uma atualização esta manhã de sua equipe de negociadores", que informou sobre um "progresso constante", afirmou uma fonte do governo.

"O presidente orientou a equipe a continuar buscando um acordo bipartidário", acrescentou.

Os Estados Unidos devem atingir o teto legal de endividamento em 1º de junho, o que aumenta a possibilidade de que a maior economia do mundo suspenda pela primeira vez os pagamentos de sua dívida.

A suspensão de pagamentos na dívida de 31,8 trilhões de dólares provocaria alvoroço nos mercados mundiais se um acordo não for alcançado entre democratas e republicanos, que exigem cortes profundos nos gastos para elevar o teto da dívida.

Biden "permanece confiante de que o Congresso fará o necessário para evitar o default".

O presidente da Câmara de Representantes, Kevin McCarthy, disse na quinta-feira que vislumbra "um caminho" para um acordo que evitaria o default, apesar da insistência da extrema-direita do partido nas exigências de cortes de gastos.

