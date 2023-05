Biden se reúne no sábado com líderes de Japão, Austrália e Índia, diz Casa Branca

A Casa Branca informa nesta sexta-feira, 19, em comunicado que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reúne neste sábado (20) com os líderes do grupo chamado Quad, formado por EUA, Austrália, Japão e Índia. A reunião ocorrerá em Hiroshima, no Japão, onde as autoridades já estão para a cúpula do G7, explica o texto, após Biden ter adiado viagem à Austrália.

O governo americano lembra que será o terceiro encontro presencial do Quad. A pauta da reunião incluirá novas formas de cooperação em segurança tecnológica digital, cabos submarinos, construção da capacidade em infraestrutura, além de monitoramento de domínios marítimos, diz o texto. O Quad é em geral apontado por analistas como uma aliança voltada para conter a influência da China.