Após edição cancelada pela pandemia, Mundial Sub-20 retorna em 2023 na Argentina

Após o cancelamento da edição de 2021 por conta da pandemia de covid-19, o Mundial Sub-20 de futebol retorna quatro anos depois neste sábado (20), na Argentina, que receberá 504 jogadores de 24 seleções.

As delegações participantes tiveram que cancelar de última hora sua viagem à Indonésia por decisão da Fifa, que retirou a organização do torneio do país do sudeste asiático por questões políticas e religiosas.

Beneficiada pela mudança de sede, a seleção argentina, que não tinha se classificado, vai enfrentar os favoritos Brasil, Uruguai, Inglaterra e França, sem descartar uma nova surpresa africana. A Ucrânia, atual campeã, não conseguiu vaga.

O caminho até a edição de 2023 foi tortuoso. A pandemia tinha obrigado o cancelamento dos Mundiais Sub-20 e Sub-17 em 2021, o que privou gerações de disputar os principais torneios de base.

Com todas as seleções já classificadas, a Indonésia, apoiadora da causa palestina e cuja população é majoritariamente muçulmana, se opôs à participação de Israel, com quem não tem relações diplomáticas.

Nesse cenário, a Fifa foi obrigada a buscar uma nova sede quando faltavam apenas sete semanas para o início da competição.

Sorte da Argentina, que não tinha se classificado e agora vai disputar o torneio como anfitriã. Quatro estádios do país vão receber 52 jogos: Bicentenário (San Juan), Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero), Malvinas Argentinas (Mendoza) e Diego Armando Maradona (La Plata).

Em casa, os argentinos, maiores vencedores do torneio, vão em busca do sétimo título.

"É uma boa possibilidade diante da nossa torcida, do nosso povo. Sabemos que isso tem que ser uma motivação", disse o técnico da Argentina Sub-20, Javier Mascherano, ao TyC Sports.

O Brasil, campeão sul-americano da categoria em fevereiro, vai atrás do seu sexto título mundial. Será o primeiro Mundial Sub-20 da Seleção desde 2015, após a ausência em 2017 e 2019.

Entre os destaques do time estão o meia Andrey Santos (Vasco), capitão no título do Sul-Americano, e os atacantes Marcos Leonardo (Santos) e Matheus Nascimento (Botafogo).

Derrotado pelo Brasil na final do torneio continental, o Uruguai é outro candidato ao título, assim como a Inglaterra, que traz a base do time campeão Sub-19 da Europa, liderada pelo meia Carney Chukwuemeka, do Chelsea.

Já a França chega comandada pelo atacante Malamine Efekele, do Monaco, que é comparado ao astro do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.

Com um título (Gana, em 2009) e três semifinais desde então, a África vem representada por Nigéria e Senegal. Por sua vez, a Coreia do Sul, atual vice-campeã, é o principal time asiático.

Em plena guerra com a Rússia, a Ucrânia, atual campeã, está fora do torneio por conta dos maus resultados que a impediram de se classificar. Também não vão à Argentina os bicampeões Portugal (1989 e 1991) e Sérvia (1987 e 2015), além de Espanha (título em 1999) e Alemanha (1981).

Por outro lado, a estreante na edição de 2023 será a República Dominicana.

Em meio às disputas dos campeonatos nacionais, o Mundial Sub-20 colocou os clubes em um dilema: exibir seus jogadores nessa vitrine ou contar com eles em suas competições locais.

Com aval da Fifa, que não obriga as equipes a cederem seus jogadores para estes torneios, a Seleção Brasileira não terá os atacantes Vítor Roque (Athletico-PR) e Endrick (Palmeiras).

Também não estarão presentes o argentino Alejandro Garnacho (Manchester United), o uruguaio Álvaro Rodríguez (Real Madrid), o inglês Rico Lewis (Manchester City) e o francês Mohamed Ali-Cho (Real Sociedad).

