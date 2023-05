Ao menos 800 mil pessoas afetadas pelo ciclone Mocha em Mianmar

Quase 800.000 pessoas precisam de assistência alimentar de emergência em Mianmar após a passagem do ciclone Mocha, informou uma agência da ONU nesta sexta-feira (19).

"Pelo menos 800.000 pessoas precisam de ajuda alimentar de emergência" em Mianmar, disse Anthea Webb, vice-diretora do Programa Mundial de Alimentos (PMA) para a Ásia e o Pacífico, em coletiva de imprensa da ONU em Genebra.

A junta militar no poder comunicou 145 mortos nesta sexta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O ciclone deixou um rastro de devastação no estado de Rakhine, em Mianmar, com casas destruídas, estradas cortadas e árvores derrubadas, hospitais e escolas destruídos e telecomunicações e linhas de energia gravemente danificadas", acrescentou.

Em Rakhine, centenas de milhares de rohingya vivem em acampamentos para deslocados por décadas de conflito étnico.

O PMA está presente em Mianmar, mas agora precisa de recursos milionários para fornecer ajuda alimentar a 2,1 milhões de pessoas, incluindo as 800 mil afetadas pelo ciclone devastador, que também atingiu Bangladesh.

Webb disse que as autoridades militares, que tomaram o poder em Mianmar no golpe de 1º de fevereiro de 2021, autorizaram o PMA a acessar as áreas mais afetadas, que também são locais onde as forças do governo realizam uma repressão violenta.

O ciclone atingiu Mianmar e Bangladesh no fim de semana passado com chuvas torrenciais e ventos de 195 km/h.

vog/nl/mis/mar/aa