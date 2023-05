West Ham e Fiorentina se classificam para a final da Liga Conferência

O West Ham e a Fiorentina se classificaram para a final da Liga Conferência ao eliminarem, nesta quinta-feira (18), o AZ Alkmaan e o Basel, respectivamente.

Ingleses e italianos vão disputar o título da terceira competição europeia no dia 7 de junho, na Eden Arena, em Praga (República Tcheca).

O West Ham, que já tinha vencido o jogo de ida em Londres por 2 a 1, bateu novamente o time holandês, desta vez por 1 a 0, com gol do espanhol Pablo Fornals.

Já a Fiorentina, que na ida em Florença havia perdido por 2 a 1, devolveu o placar na Suíça e selou a classificação nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, com gol do tcheco Antonín Barák.

