Sevilla vence Juventus na prorrogação (2-1) e vai à final da Liga Europa

Após o empate em 1 a 1 no tempo normal (mesmo placar do jogo de ida em Turim, na semana passada), um gol do argentino Erik lamela no primeiro tempo da prorrogação deu nesta quinta-feira ao Sevilla a vitória por 2 a 1 sobre a Juventus e a classificação para a final da Liga Europa.

O sérvio Dusan Vlahovic, que tinha acabado de entrar no lugar de Moise Kean, abriu o placar para a Juve (65'), mas o meia Suso deixou tudo igual minutos depois (71') no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

