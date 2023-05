Roma segura empate com Leverkusen (0-0) e vai à final da Liga Europa

A Roma do técnico José Mourinho se classificou para a final da Liga Europa ao segurar, nesta quinta-feira (18), um empate em 0 a 0 com o Bayer Leverkusen na Alemanha, depois de vencer o jogo de ida na Itália por 1 a 0, na semana passada.

O time 'giallorosso', liderado pelo goleiro Rui Patrício, autor de defesas decisivas na partida, vai disputar sua segunda final europeia consecutiva, depois de ter sido campeão da Liga Conferência em 2022.

Jogando fora de casa, a Roma resistiu à pressão do Leverkusen com uma linha de cinco defensores, reforçada no meio-campo com o volante sérvio Nemanja Matic.

Nem mesmo a saída no final do primeiro tempo do meia Leonardo Spinazzola abalou a muralha romanista, que não dava espaços para o ataque alemão.

O panorama do jogo também era um retrato do que acontecia na beira do gramado, com um Mourinho tranquilo enquanto o técnico do Leverkusen, Xabi Alsonso, não parava de gesticular.

Aos 60 anos, o veterano português vai disputar no dia 31 de maio sua sétima final europeia. Em caso de título, ele levará a Roma de volta à Liga dos Campeões depois de quatro temporadas.

