Perto do título, PSG visita Auxerre na 36ª rodada do Campeonato Francês

Líder isolado do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain visita no domingo (21) o Auxerre (16º), pela 36ª rodada, para tentar garantir antecipadamente o título.

Para isso, o time parisiense precisa da vitória e de um tropeço do vice-líder Lens, que horas antes visita o Lorient (9º).

Com Neymar lesionado e Lionel Messi perto de deixar o clube, o ambicioso projeto do PSG terá que se reconstruir para a próxima temporada em torno do atacante Kylian Mbappé, artilheiro da Ligue 1 com 26 gols.

A 36ª rodada começa na sexta-feira com o interessante duelo entre Lyon (7º) e Monaco (4º), ambos envolvidos na disputa pelas competições europeias.

Na parte de baixo da tabela, o Nantes (17º) tentará manter vivas suas chances de seguir na primeira divisão recebendo o Montpellier (12º) no sábado.

-- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h00) Lyon - Monaco

- Sábado:

(12h00) Nantes - Montpellier

(16h00) Lille - Olympique de Marselha

- Domingo:

(08h00) Ajaccio - Rennes

(10h00) Troyes - Strasbourg

Nice - Toulouse

Brest - Clermont-Ferrand

Reims - Angers

(12h05) Lorient - Lens

(15h45) Auxerre - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 81 35 26 3 6 84 35 49

2. Lens 75 35 22 9 4 59 27 32

3. Olympique de Marselha 73 35 22 7 6 65 35 30

4. Monaco 65 35 19 8 8 68 51 17

5. Lille 60 35 17 9 9 60 41 19

6. Rennes 59 35 18 5 12 60 38 22

7. Lyon 56 35 16 8 11 58 43 15

8. Clermont-Ferrand 53 35 15 8 12 39 45 -6

9. Lorient 52 35 14 10 11 49 47 2

10. Nice 51 35 13 12 10 42 34 8

11. Reims 50 35 12 14 9 42 37 5

12. Montpellier 44 35 13 5 17 57 58 -1

13. Toulouse 43 35 12 7 16 48 55 -7

14. Strasbourg 38 35 9 11 15 48 55 -7

15. Brest 38 35 9 11 15 39 50 -11

16. Auxerre 34 35 8 10 17 32 57 -25

17. Nantes 33 35 6 15 14 35 50 -15

18. Ajaccio 23 35 6 5 24 22 66 -44

19. Troyes 22 35 4 10 21 42 77 -35

20. Angers 14 35 3 5 27 29 77 -48

jta/cpb/pm/cb/mvv