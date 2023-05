PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia afirma que derrubou quase 30 mísseis russos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

JAPÃO G7 CÚPULA: G7 pressionará Rússia e avaliará risco da "coerção econômica" da China

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia afirma que derrubou quase 30 mísseis russos

A Ucrânia afirmou nesta quinta-feira (18) que derrubou 29 dos 30 mísseis de cruzeiros lançados pela Rússia durante a noite contra a capital, Kiev, e outras regiões do país, mas afirmou que uma pessoa morreu em Odessa (sul).

(Ucrânia conflito Rússia, 630 palavas, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KIEV:

Brincar de guerra, mais do que entretenimento para crianças ucranianas

Eles usam capacetes de segunda mão e suas armas não matam. Brincar "de guerra" virou uma realidade para as crianças ucranianas.

(Ucrânia conflito Rússia guerra crianças lazer, 450 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== JAPÃO G7 CÚPULA ===

HIROSHIMA:

G7 pressionará Rússia e avaliará risco de 'coerção econômica' da China

Os líderes do G7 começaram a desembarcar no Japão nesta quinta-feira (18) para a reunião de cúpula em Hiroshima, que pretende debater sanções mais severas contra a Rússia e avaliar medidas de proteção diante da "coerção econômica" da China.

(G7 EUA Japão diplomacia cúpula política, 830 palavras, já transmitida)

HIROSHIMA:

'Poderia ser a cidade de vocês', alerta sobrevivente de Hiroshima

Em 6 de agosto de 1945, Masao Ito, então com quatro anos de idade, passeava em um triciclo perto de sua casa em Hiroshima (oeste do Japão), quando uma bomba caiu dos céus, mudando sua vida para sempre.

(G7 Japão diplomacia cúpula nuclear armamento Hiroshima, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Brasil amplia uso de energias eólica e solar e reduz índice de combustíveis fósseis, afirma estudo

A crescente produção de energias eólica e solar no Brasil permitiu ao país reduzir em fevereiro o uso de combustíveis fósseis para gerar eletricidade ao menor nível em uma década, de acordo com um estudo divulgado nesta quinta-feira (18).

(Brasil energia eletricidade, 420 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

XI'AN:

China recebe líderes da Ásia Central em cúpula para fortalecer aliança regional

O presidente chinês, Xi Jinping, recebe os governantes de cinco ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central em uma reunião de cúpula nesta quinta-feira (18), com o objetivo de reforçar a sua influência regional, um encontro que coincide com a reunião dos líderes do G7 no Japão.

(China diplomacia comércio Ásia, 480 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

Indiana Jones retorna aos cinemas com estreia de gala no Festival de Cannes

O Festival de Cannes terá nesta quinta-feira (18) um de seus grandes momentos com a estreia do quinto filme da saga Indiana Jones, personagem que o astro Harrison Ford interpreta pela última vez.

(França EUA Cannes gente cinema, 470 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

CANNES:

Japonês Kore-eda aborda 'monstros' do bullying escolar em filme exibido em Cannes

O diretor japonês Hirokazu Kore-eda, vencedor da Palma de Ouro em 2018, concorre este ano no Festival de Cannes com "Monster", uma história sobre bullying na escola contada a parti de diferentes pontos de vista.

(Cannes cinema Japão França, 410 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Satélites privados impulsionam o setor público na luta contra a mudança climática

Com satélites que podem localizar fontes de contaminação industrial até outros aparatos que seguem os movimentos de os furacões, o espaço se converteu em uma frente fundamental na luta contra a mudança climática.

(EUA UE clima tecnologia aeroespacial ciencia meio ambiente espaço)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento das semifinais da Liga Europa

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Masters 1000 de Roma

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP