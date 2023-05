Nadal não jogará Roland Garros e voltará em 2024 para se despedir do tênis

Após quatro meses sem jogar por lesão, o espanhol Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira (18) que não vai disputar o torneio de Roland Garros e acrescentou que vai dedicar o restante da temporada a sua recuperação para voltar em 2024, que será "provavelmente o último" ano de sua carreira.

"Hoje é impossível, por isso neste momento não estarei em Roland Garros", explicou Nadal em entrevista coletiva em Mallorca.

"Não é uma decisão tomada por mim, é uma decisão tomada pelo meu corpo", acrescentou o tenista sobre a ausência em seu torneio preferido, do qual estará de fora pela primeira vez desde sua estreia, em 2005, quando conquistou seu primeiro título.

Nadal, que no dia 3 de junho completará 37 anos, explicou também que sua forma física após a lesão que sofreu na Austrália em janeiro o obrigou a dar uma pausa na carreira para se recuperar nos próximos meses, antes de se despedir do circuito em 2024.

"Este seria meu objetivo: tentar parar para tentar encarar, provavelmente, o último ano da minha carreira esportiva com pelo menos as garantias de poder desfrutar", explicou.

Nadal não joga desde que lesionou o quadril durante o Aberto da Austrália, do qual foi eliminado na segunda rodada pelo americano Mackenzie McDonald.

Inicialmente, a lesão o afastaria por um período de seis a oito semanas, mas o tempo de recuperação se prolongou e ele não pôde participar dos torneios de saibro prévios a Roland Garros: Monte Carlo, Barcelona, Madri e Roma.

Portanto, o anúncio do espanhol não foi uma grande surpresa. Em meados de abril, quando confirmou que não jogaria o Masters 1000 de Madri, Nadal já tinha admitido que sua recuperação não tinha saído conforme o esperado.

Os meses afastado em 2023 o fizeram cair para a 14ª posição no ranking da ATP. No dia 20 de março, ele saiu do Top 10 pela primeira vez desde abril de 2005.

Apesar de ter convivido com as lesões ao longo de toda a carreira, os problemas físicos não deram trégua no último ano. Desde agosto de 2022, Nadal disputou apenas 13 partidas. Na atual temporada, uma vitória em quatro jogos disputados.

Após o anúncio do espanhol, os organizadores de Roland Garros desejaram sua recuperação para que ele possa estar de volta em 2024.

"Com certeza sentiremos sua falta em Roland Garros este ano. Cuide-se para voltar mais forte às quadras. Esperamos vê-lo novamente no próximo ano em Paris", escreveu a organização do torneio no Twitter.

