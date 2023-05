Lucas Moura confirma saída do Tottenham ao final da temporada

O atacante brasileiro Lucas Moura confirmou nesta quinta-feira (18) que deixará o Tottenham ao final da temporada.

O jogador, de 30 anos, sofreu uma grave lesão no tendão e entrou em campo em apenas 17 jogos no último ano, sem marcar gols.

Em cinco temporadas com os 'Spurs', seu melhor momento no clube foi o hat-trick contra o Ajax em 2019, que levou o time a sua primeira final de Liga dos Campeões.

Lucas poderá se despedir dos torcedores do Tottenham no próximo sábado, no jogo em casa contra o Brentford.

"Se eu tivesse apenas uma palavra para falar, seria 'especial'. Cinco anos com vocês, não tenho palavras para agradecer pelo apoio, pelo carinho", disse o atacante em um vídeo de despedida publicado no Twitter do clube.

"Continuarei na torcida. Serei 'Spurs' para sempre', acrescentou.

Lucas marcou 38 gols em 219 jogos com a camisa do Tottenham desde que foi contratado, em 2018.

