Londres anuncia novas sanções contra Rússia, com proibição sobre diamantes

O Reino Unido anunciou, nesta sexta-feira (19, noite de quinta em Brasília), novas sanções contra o setor de mineração russo - com proibições à importação de alumínio, diamantes, cobre e níquel - para asfixiar a capacidade de Moscou de financiar a guerra na Ucrânia.

"Como mostram as sanções anunciadas hoje [sexta-feira], o G7 continua unido diante da ameaça da Rússia e firme em nosso apoio à Ucrânia", declarou o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, durante a cúpula do grupo dos sete países mais industrializados do mundo em Hiroshima, no Japão.

