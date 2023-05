Klopp é suspenso por críticas a árbitro na Inglaterra

O técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, foi suspenso por dois jogos por ter questionado a integridade do árbitro Paul Tierney, que apitou a vitória dos 'Reds' sobre o Tottenham (4 a 3) em abril, anunciou nesta quinta-feira (18) a federação de Futebol da Inglaterra (FA).

A FA, que também impôs a Klopp uma multa de 75 mil libras (aproximadamente R$ 462 mil, na cotação atual), explicou que o treinador vai cumprir o primeiro jogo de suspensão no sábado (20), contra o Aston Villa, enquanto o segundo dependerá de seu comportamento no futuro.

Klopp criticou Tierney depois da vitória do Liverpool sobre o Tottenham, em Anfield, com um gol nos acréscimos do português Diogo Jota.

Após Jota marcar, o alemão correu ao longo da linha lateral até parar na frente do quarto árbitro, John Brooks.

Tierney não gostou do comportamento de Klopp e aplicou cartão amarelo, o que provocou a ira do treinador, que não poupou críticas na entrevista coletiva após o jogo.

"Temos uma história com Tierney. Francamente, não sei o que ele tem contra nós", afirmou então Klopp.

"Ele disse que não tinha problema, mas não é verdade. Não entendo a forma como ele me olha. Minha comemoração não era necessária, mas o que ele me disse quando mostrou o cartão amarelo não é correto", acrescentou.

Em um comunicado da FA, o técnico reconheceu que seus comentários sobre Tierney foram "inapropriados", pois "questionam a integridade do árbitro, são pessoais, ofensivos trazem descrédito ao jogo".

O PGMOL, órgão responsável pela arbitragem profissional na Inglaterra, mostrou apoio a Paul Tierney, afirmando que ele "atuou de forma profissional ao longo da partida".

