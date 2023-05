Erro contábil deixa US$ 3 bilhões a mais em armas para a Ucrânia, diz Pentágono

O Pentágono superestimou o valor do armamento que enviou à Ucrânia em pelo menos US$ 3 bilhões, um erro que pode eliminar a necessidade do governo Biden de pedir mais dinheiro ao Congresso para apoiar Kiev neste trimestre, afirmaram fontes familiarizadas com a situação.

Os serviços militares inadvertidamente calcularam um valor mais alto para parte do armamento, contabilizando novos equipamentos em vez de equipamentos mais antigos retirados dos estoques dos Estados Unidos, disseram as fontes.

Uma auditoria interna das transferências à Ucrânia descobriu o erro sobre o armamento militar em março, e as autoridades disseram que o superávit recém identificado poderia evitar a necessidade de buscar financiamento adicional do Congresso para o próximo ano. Desde o início da invasão da Rússia, o Pentágono destinou mais de US$ 44 bilhões em ajuda militar para apoiar a defesa ucraniana.

O Pentágono, que tem um orçamento anual de cerca de US$ 860 bilhões, há muito tempo é atormentado por erros contábeis e nunca teve uma auditoria transparente em todo o departamento, recentemente registrando falha em um estudo externo de várias empresas no ano passado.