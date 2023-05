Eliminado da Champions, Milan busca milagre para entrar no G4 do Italiano

Eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões pela rival Inter de Milão no meio de semana, o Milan busca um milagre nas três últimas rodadas do Campeonato Italiano para entrar no G4 e voltar à principal competição europeia na próxima temporada.

Com 61 pontos e na quinta colocação, os "rossoneri" precisam vencer e esperar resultados favoráveis para conseguirem seu objetivo. O primeiro desafio será no sábado (20), em San Siro, contra a já rebaixada Sampdoria.

No domingo, a Lazio, quarta colocada com 65 pontos, visita a Udinese (12ª), enquanto a Inter (3ª), com 66, encara fora de casa o campeão Napoli.

O Milan ainda pode se beneficiar com uma possível punição à Juventus, segunda colocada com 69 pontos.

O caso dos "bianconeri", que podem perder pontos por irregularidades em suas transferências, será reavaliado pela justiça desportiva na próxima segunda-feira, horas antes de a equipe entrar em campo contra o Empoli (14º).

Na parte de baixo da tabela, a luta contra o rebaixamento terá nesta 36ª rodada um confronto direto entre Lecce (16º) e Spezia (17º), no domingo.

-- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h45) Sassuolo - Monza

- Sábado:

(10h00) Cremonese - Bologna

(13h00) Atalanta - Hellas Verona

(15h45) Milan - Sampdoria

- Domingo:

(07h30) Lecce - Spezia

(10h00) Torino - Fiorentina

(13h00) Napoli - Inter

(15h45) Udinese - Lazio

- Segunda-feira:

(13h30) Roma - Salernitana

(15h45) Empoli - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 83 35 26 5 4 70 25 45

2. Juventus 69 35 21 6 8 54 28 26

3. Inter 66 35 21 3 11 66 37 29

4. Lazio 65 35 19 8 8 54 28 26

5. Milan 61 35 17 10 8 55 41 14

6. Roma 59 35 17 8 10 45 33 12

7. Atalanta 58 35 17 7 11 56 42 14

8. Fiorentina 49 35 13 10 12 47 40 7

9. Monza 49 35 13 10 12 44 45 -1

10. Torino 49 35 13 10 12 37 39 -2

11. Bologna 47 35 12 11 12 43 44 -1

12. Udinese 46 35 11 13 11 45 43 2

13. Sassuolo 44 35 12 8 15 43 54 -11

14. Empoli 39 35 9 12 14 32 45 -13

15. Salernitana 38 35 8 14 13 43 56 -13

16. Lecce 32 35 7 11 17 30 43 -13

17. Spezia 30 35 6 12 17 30 56 -26

18. Hellas Verona 30 35 7 9 19 28 52 -24

19. Cremonese 24 35 4 12 19 31 61 -30

20. Sampdoria 18 35 3 9 23 21 62 -41

