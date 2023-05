Comunicado do Business Wire :MOGAS Industries, Inc.

A MOGAS Industries, Inc. (MOGAS) comemora seu aniversário de 50 anos com uma celebração nesta quinta-feira, 18 de maio de 2023. A empresa foi oficialmente inaugurada às 20h20 do dia 17 de maio de 1973.

Matt Mogas (left) and Louis Mogas (right) pose next to a large MOGAS ball valve (Photo: Business Wire)

A MOGAS conquistou uma reputação mundial como fabricante líder de serviço severo para as aplicações industriais mais extremas nos setores de energia, mineração, refino, petroquímica/química, petróleo e gás e aplicações especiais. Suas unidades de negócios mais importantes são Válvulas de serviço severo, Sistemas e consultoria (módulos), Tecnologias de superfície (revestimentos) e Serviços e confiabilidade.

Louis Mogas formou a Mogas Machine Works em 1973 com 16 funcionários trabalhando em 19 mil pés quadrados de espaço de fabricação em dois acres. Atualmente, a MOGAS Industries, uma empresa privada, emprega mais de 325 pessoas em seis países. Sua sede em Houston agora tem mais de 100 mil pés quadrados de capacidade de fabricação abrangendo 15 acres. As melhorias no campus, como escritórios corporativos de "Classe A", uma instalação avançada de revestimento, um parque arborizado de três acres e inúmeras atualizações de instalações, atestam o sucesso da MOGAS - não apenas como uma fabricante importante, mas também uma empresa que permanece fiel à sua filosofia empresarial original de colocar as pessoas antes dos lucros.

Uma parte significativa das vendas da MOGAS é internacional, com centros de vendas e serviços na China, Austrália, Canadá, América do Sul, África, Oriente Médio, Europa e Índia. Com representantes e técnicos em mais de 40 países, a MOGAS é conhecida por fazer parceria com seus clientes para enfrentar os desafios cada vez maiores das aplicações de serviço severo.

Por ocasião do 50º aniversário da empresa, o CEO/COO da MOGAS, Matt Mogas, comentou: "Sinto-me incrivelmente abençoado por ter trabalhado com tantos profissionais, representantes e clientes excelentes nos últimos 33 anos. Eles causaram um grande impacto na MOGAS Industries e em mim pessoalmente. Sinto-me honrado em apoiar os grandes homens que vieram antes de mim no MOGAS, especialmente Sam Furman, Tommy Bright, Cary Lorenz e, claro, meu pai, Louis Mogas, o grande arquiteto, mestre, criador de nossa cultura, crenças e visão".

Servir a comunidade está enraizado na cultura da MOGAS. A empresa contribui com recursos significativos para muitas causas dignas e apoia com entusiasmo o forte espírito de voluntariado de sua equipe. Algumas contribuições beneficentes para organizações incluem: Ronald McDonald House, MS150, Camp for All, The Periwinkle Foundation e parcerias comerciais com escolas primárias e secundárias locais. A empresa também apoia iniciativas privadas em prol do bem público, com foco na qualidade de vida.

A MOGAS está muito orgulhosa desta importante conquista.

Para mais informações, entre em contato com a MOGAS Industries pelo telefone 281.449.0291 ou e-mail: [email protected]

Sobre a MOGAS Industries, Inc.

A MOGAS Industries Inc. é a empresa de tecnologia de serviço severo mais confiável, fornecendo serviços de renome mundial e o melhor serviço severo, produtos específicos para aplicações críticas em energia, mineração, petróleo e gás, refino, química/petroquímica e indústrias especializadas.

Contato

MOGAS Industries, Inc. Rajan Luthra, vice-presidente de Vendas, Marketing e Tecnologia [email protected]

