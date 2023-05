Comunicado do Business Wire :Eaton

A Eaton, empresa de gestão de energia inteligente, anunciou hoje que seu negócio de eMobility já está oferecendo conectores de alimentação High-Power Lock Box (HPLB) especializados para uso em soluções atuais e futuras de veículos elétricos e de combustão interna. Os conectores HPLB, um componente do portfólio de conexões de alimentação da eMobility, oferecem um perfil de economia de espaço, desempenho superior, economia de custos e menor complexidade de fabricação. Os conectores HPLB foram projetados e desenvolvidos pela Royal Power Solutions, fabricante líder de componentes de conectividade elétrica de alta precisão - adquirida pela Eaton em 2022.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230518005140/pt/

Eaton's specialized high-power lock box (HPLB) terminal system forms a connection in a unique way that provides improved contact force throughout the component's service life. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conectores HPLB fornecem proteção contra os elementos e a corrosão

"A Eaton recomenda o uso de sistemas de conexão vedados para atender aos requisitos de confiabilidade e durabilidade", disse Chris Mancuso, gerente geral de Power Connections da Eaton. "Além disso, projetamos nosso sistema de terminais HPLB para aplicações de alta corrente e alta temperatura, até 500 amperes e 125 graus Celsius, respectivamente."

Tradicionalmente, os terminais de ilhós dentro dos componentes elétricos do veículo não são vedados, expondo-os potencialmente a sal e resíduos da estrada, o que acelera a corrosão galvânica do terminal. A corrosão pode atenuar o fluxo de alimentação, levando à falha do sistema.

Os conectores totalmente vedados também são resistentes a vibrações severas e proporcionam uma vida útil do componente que atende aos requisitos de desempenho de segurança da USCAR.

Metodologia inovadora de contato terminal

O sistema de terminais HPLB da Eaton forma uma conexão de uma maneira única que fornece força de contato melhorada ao longo da vida útil do componente. Ao contrário dos terminais de caixa e lâmina tradicionais, os conectores usam as travas de conector positivo da Power Connections, que utilizam um sistema de contato "de dentro para fora" com pressão de mola interna e múltiplos pontos de contato. A configuração exclusiva fornece uma conexão mais forte do que os conectores convencionais de caixa e lâmina, onde a mola do terminal fêmea aperta a lâmina macho, que se solta quando exposta ao calor e vibração, resultando em perda de continuidade do fluxo de alimentação e possibilidade de corrosão.

"Os conectores de alimentação, embora sejam um componente pequeno, são um elemento de design crucial para atender aos requisitos de desempenho e durabilidade do produto", afirmou Mancuso. "Os operadores de frotas comerciais não apenas esperam, mas exigem que todos os sistemas de veículos tenham uma vida útil de pelo menos 10 anos."

A conexão exclusiva também reduz o calor que irradia dos pontos de conexão em uma média de seis graus Fahrenheit por contato. Muitos veículos modernos têm até 120 desses pontos de contato, portanto, aproveitar os conectores HPLB leva a uma redução drástica da temperatura e a um melhor desempenho do veículo.

Redução da complexidade de fabricação, potencial para erros de produção prejudiciais

Tradicionalmente, os terminais de ilhós são conectados manualmente por um trabalhador da linha de produção usando dois conjuntos de luvas para proteção contra alta tensão e uma pistola de ar para apertar pequenas porcas. Se a conexão não for sempre precisa, pode resultar em uma interrupção no fluxo de alimentação. Se o operador acidentalmente deixar cair uma porca no funcionamento interno do componente, pode causar um curto-circuito em toda a unidade.

Os conectores HPLB podem ser instalados por um robô manipulador ("pick-and-place"), permitindo sempre conexões precisas e seguras. Além disso, o HPLB fica nivelado, ao contrário dos terminais de conectores tradicionais, reduzindo os requisitos de espaço dentro do veículo.

"Nossos conectores terminais HPLB não apenas baixam a temperatura, mas fornecem capacidade extra de carga de corrente", explicou Mancuso. "Portanto, eles têm metade do tamanho e carregam o dobro da corrente e, em algumas aplicações, até três vezes a corrente."

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas em todos os lugares. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios corretamente, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar a energia - hoje e no futuro. Ao aproveitar as tendências de crescimento mundial de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a resolver os desafios globais mais urgentes de gestão de energia e fazendo o que é melhor para nossos acionistas e a sociedade em geral.

Fundada em 1911, a Eaton está comemorando seu 100º aniversário como empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York. Reportamos receitas de US$ 20,8 bilhões em 2022 e atendemos clientes em mais de 170 países. Para mais informações, acesse www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230518005140/pt/

Contato

Thomas Nellenbach [email protected] (216) 333-2876 (cel.)

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.