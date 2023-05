Bayern recebe Leipzig e pode confirmar título na penúltima rodada do Alemão

O Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão com um ponto de vantagem sobre o Borussia Dortmund (2º), recebe o RB Leipzig (3º) neste sábado (20) com chances de confirmar o título nesta 33ª e penúltima rodada.

Para isso, o time bávaro precisa vencer e contar com uma derrota do Dortmund, que visita o Augsburg (13º) no domingo.

Na luta pelo seu 11º título consecutivo da Bundesliga, o Bayern tem uma tarefa mais difícil contra o Leipzig, que quer os três pontos para garantir a vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

Também brigam para estar na principal competição europeia o Union Berlin (4º), que no sábado visita o Hoffenheim (14º), e o Freiburg (5º), que na sexta-feira abre a rodada recebendo o Wolfsburg (6º).

Já o Borussia Dortmund tem pela frente um Augusburg que praticamente não corre mais risco de rebaixamento, cujo treinador, Enrico Massen, reconheceu em entrevista ao jornal Sport-Bild que gostaria que o time auri-negro conquistasse o título.

-- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h30) Freiburg - Wolfsburg

- Sábado:

(10h30) Hoffenheim - Union Berlin

Werder Bremen - Colônia

Hertha Berlim - Bochum

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

(13h30) Bayern de Munique - RB Leipzig

- Domingo:

(10h30) Mainz - Stuttgart

(12h30) Augsburg - Borussia Dortmund

(14h30) Bayer Leverkusen - B. Moenchengladbach

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 68 32 20 8 4 89 34 55

2. Borussia Dortmund 67 32 21 4 7 78 42 36

3. RB Leipzig 60 32 18 6 8 57 38 19

4. Union Berlin 59 32 17 8 7 48 34 14

5. Freiburg 56 32 16 8 8 48 42 6

6. Wolfsburg 49 32 13 10 9 56 44 12

7. Bayer Leverkusen 49 32 14 7 11 55 44 11

8. Eintracht Frankfurt 46 32 12 10 10 54 49 5

9. Mainz 45 32 12 9 11 51 49 2

10. Colônia 41 32 10 11 11 47 51 -4

11. B. Moenchengladbach 39 32 10 9 13 48 53 -5

12. Werder Bremen 35 32 10 5 17 50 62 -12

13. Augsburg 34 32 9 7 16 42 58 -16

14. Hoffenheim 32 32 9 5 18 43 54 -11

15. Bochum 31 32 9 4 19 36 71 -35

16. Schalke 04 30 32 7 9 16 31 65 -34

17. Stuttgart 29 32 6 11 15 40 55 -15

18. Hertha Berlim 25 32 6 7 19 39 67 -28

