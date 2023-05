Wall Street sobe aliviada por esperança de acordo sobre dívida dos EUA

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (17), aliviada pela possibilidade de um acordo para aumentar o limite de endividamento dos Estados Unidos, após o otimismo manifestado pelo presidente Joe Biden.

O índice Dow Jones Industrial subiu 1,24%, para 33.420,70 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 1,28% (12.500,57) e o S&P 500, 1,19% (4.158,77).

"Os avanços nas conversas sobre o teto da dívida impulsionaram as ações", resumiu Edward Yardeni, da Yardeni Research.

Nesta quarta, Biden se mostrou confiante de que haverá a um acordo para aumentar o limite de endividamento dos Estados Unidos, evitando assim um inédito default sobre a dívida soberana da maior economia do mundo.

Em uma breve declaração na Casa Branca antes de partir para a cúpula do G7 no Japão, o presidente americano assinalou que os líderes republicanos do Congresso com os quais se reuniu na terça-feira "estão de acordo para evitar um default".

Por sua vez, Kevin McCarthy, líder da maioria republicana que controla a Câmara dos Representantes, reconheceu que a reunião de seus correligionários com Biden foi "um pouco mais produtiva" do que a da semana passada.

