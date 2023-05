"Uma noite maravilhosa" para o City, comemora Bernardo Silva

O meia do Manchester City Bernardo Silva, autor de dois dos quatro gols que permitiram à sua equipe vencer o Real Madrid e chegar à final da Liga dos Campeões, falou sobre a partida histórica disputada no Etihad Stadium.

"É uma noite linda para nós. Sabíamos que ia ser difícil, mas vencer este Real Madrid por 4 a 0 em casa...", declarou o meio-campista português.

"É uma sensação maravilhosa estar na final novamente. Espero que desta vez possamos vencer", acrescentou ele em relação à decisão contra a Inter de Milão, no dia 10 de junho em Istambul, na Turquia, dois anos depois de perder o título contra o Chelsea.

Eleito o melhor jogador da partida, Silva admitiu ter se sentido em dívida após o jogo de ida no Santiago Bernabéu (1-1), no qual não brilhou.

"Não me senti muito bem depois da primeira partida. Esta noite tinha que tentar fazer melhor pelos meus companheiros e torcedores e estou muito feliz com meus dois gols".

Silva também falou sobre o atual campeão Real Madrid, que não poderá defender seu título continental.

"Sabíamos da força deles e no início do segundo tempo, apesar de estarmos vencendo por 2 a 0, pressionaram e podiam ter marcado, mas mantivemos a pressão, com paixão e bem organizados".

