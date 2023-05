Pauta de infográficos

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 17 de maio às 4h (Bras.). (135 x 168 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno a cidade ucraniana de Bakhmut. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

3/ Porcentagem de grãos e outros alimentos que saíram dos portos ucranianos, com dados em 16 de maio. (89 x 79 mm) - Atualização disponível

* Mianmar-Bangladesh-ciclone-meteorologia-satélites: mapa de Mianmar com as zonas inundadas após a passagem do ciclone Mocha em 15 de maio, segundo análise de imagens de satélite. (89 x 132 mm) - Disponível

* Itália-inundação: mapa localizando a província italiana de Forli-Cesena, em Emilia-Romagna. (45 x 44 mm) - Disponível

* França-política-julgamento-corrupção: casos em que o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi acusado ou citado. (180 x 148 mm) - Atualização disponível

* Equador-política-parlamento:

1/ Variação porcentual anual do IPC nos últimos três anos no Equador. (135x101 mm) - Disponível

2/ Evolução da pobreza no Equador nos últimos anos. (135x75 mm) - Atualização disponível

* Sudão-conflito-refugiados-ajuda: estimativa de ajuda humanitária para o Sudão, por setor, em maio de 2023, incluindo as necessidades para um milhão de pessoas que se espera que fujam para países vizinhos, segundo as Nações Unidas. (135x104 mm) - Disponível

* EUA-dívida-economia-política: evolução do teto da dívida dos Estados Unidos desde o final de 2005. (89 x 74 mm) - Reenvio disponível

* UE-inflação-índices-empréstimos: evolução interanual da inflação na Zona do Euro, segundo dados Eurostat desde 1997.7 (90 x 61 mm) - Atualização disponível

* Trigo-conflito-Rússia-Ucrânia-euro-agricultura-alimentação-preços: evolução do preço da tonelada de trigo no mercado europeu desde janeiro de 2021. (90 x 80 mm) - Atualização disponível

* Clima-meio-ambiente-meteorologIa-inundação: dados sobre o aumento da probabilidade e intensidade dos acontecimentos climáticos extremos. (135 x 101 mm) - Disponível

* FBL-EUR-Liga-Campeões-semifinal: apresentação das partidas de volta pelas semifinais da Liga dos Campeões 2022-2023. (90 x 80 mm) - Atualização disponível

* Nepal-Everest-alpinismo-recorde: itinerário da principal via de acesso ao cume do monte Everest pelo lado sul, no Nepal. (135 x 101 mm) - Reenvio disponível

