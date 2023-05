PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EQUADOR POLÍTICA GOVERNO: Lasso decreta dissolução do Congresso

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Emissário chinês busca solução para o conflito na Ucrânia

=== EQUADOR POLÍTICA GOVERNO ===

QUITO:

Presidente do Equador, ameaçado de destituição, decreta dissolução do Congresso

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, decretou nesta quarta-feira (17) a dissolução do Congresso por "grave crise política", o que provocará eleições antecipadas.

(Equador política Parlamento)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Emissário chinês busca solução para o conflito na Ucrânia

Um emissário chinês prossegue nesta quarta-feira (17) em Kiev as tentativas de obter uma solução política para o conflito com a Rússia e pode ter uma reunião com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que deseja o uso da influência de Pequim sobre Moscou.

(Ucrânia China EUA conflito Rússia diplomacia armamento, 630 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Ex-comandante paramilitar admite que tinha ordem para matar Petro nos anos 1990

O ex-comandante paramilitar Salvatore Mancuso reconheceu na terça-feira (16) no tribunal de paz da Colômbia que os esquadrões de ultradireita que liderava no fim dos anos 1990 tinham ordem para assassinar o então líder da esquerda e agora presidente Gustavo Petro.

(Colômbia paramilitar, 410 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

CESENA:

Inundações na Itália deixam 8 mortos e GP de F1 é cancelado

As inundações na Emilia-Romagna, no norte da Itália, deixaram pelo menos oito mortos e obrigaram o cancelamento do GP de Fórmula 1 previsto para este fim de semana na região.

(Itália inundações clima emergência F1)

PARIS:

Tribunal francês confirma pena de prisão do ex-presidente Sarkozy por corrupção

A justiça da França condenou nesta quarta-feira (17), no julgamento do recurso de apelação, o ex-presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012) a três anos de prisão, incluindo um de cumprimento obrigatório com tornozeleira eletrônica, por corrupção e tráfico de influência no caso das "escutas telefônicas".

(França política corrupção, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

GENEBRA:

Tiara de coroação brilha em leilão de joias em Genebra

Uma deslumbrante tiara usada em duas coroações britânicas e o diamante Estrela do Egito, supostamente pertencente ao rei Farouk, estão entre as joias históricas que serão leiloadas pela Christie's em Genebra nesta quarta-feira (17).

(Suíça leilão França joias realeza GB Egito, 460 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TÓQUIO:

G7 quer ampliar influência com ampla lista de convidados, incluindo Brasil

A reunião de cúpula do G7 esta semana em Hiroshima não incluirá apenas os governantes do grupo: oito líderes de grandes economias em desenvolvimento, que não integram o bloco, foram convidados para o evento, que pretende influenciar as posições destes países sobre a Rússia e a China.

(G7 Brasil Japão diplomacia Índia, 690 palavras, já transmitida)

KATMANDU:

Alpinista nepalês bate recorde ao escalar o Everest pela 27ª vez

O alpinista nepalês Kami Rita Sherpa alcançou nesta quarta-feira (17) o topo do Monte Everest pela 27ª vez, o que representa o recorde de escaladas à maior montanha do mundo.

(Everest recorde montanhismo Nepal, 460 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

CAIRO:

Guerra do Sudão expõe divisão entre capital e periferia

A sangrenta luta pelo poder entre dois generais no Sudão pôs em evidência o abismo entre a elite de Cartum, que historicamente monopolizou a riqueza e o poder, e a marginalizada periferia rural, segundo os analistas.

(Sudão conflito minoria, 490 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

SÃO PAULO:

Influenciadores aproximam a educação financeira das favelas

"Pra começar a investir não precisa ter muito dinheiro, mas primeiro tem que organizar as contas", diz, na frente da câmera do celular, o influenciador Murilo Duarte, na sala de sua antiga casa em uma favela da cidade de São Paulo.

(Brasil finanças influenciadores interne, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

Almodóvar apresenta curta-metragem gay e western em Cannes

O diretor espanhol Pedro Almodóvar apresenta, nesta quarta-feira (17), seu curta-metragem "Strange way of life", de temática gay e western, no Festival de Cannes, que começa a exibir os filmes na disputa pela Palma de Ouro.

(França festival Espanha animação gente cinema, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

GENEBRA:

ONU: período 2023-2027 provavelmente será o mais quente já registrado

O período 2023-2027 muito provavelmente será o mais quente já registrado na história, devido ao impacto dos gases do efeito estufa e do fenômeno meteorológico El Niño, que estão provocando o aumento das temperaturas, alertou a ONU nesta quarta-feira (17).

(ONU clima recorde meteorologia, 600 palavras, já transmitida)

HVIDOVRE:

Exames de sangue permitem compreender e prevenir abortos espontâneos, diz estudo

Uma equipe liderada por uma ginecologista dinamarquesa mostrou que um simples exame de sangue pode ajudar a entender e, eventualmente, prevenir abortos espontâneos.

(Mulheres saúde ciência Dinamarca aborto, 630 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões entre Manchester City e Real Madrid

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Masters 1000 de Roma

-- FÓRMULA 1

CESENA:

GP da Emilia-Romagna de F1 é cancelado após inundações

O Grande Prêmio da Emilia-Romagna, sexta etapa do Mundial de Fórmula 1, que deveria ser disputado no próximo fim de semana no circuito de Imola, foi cancelado após as inundações que deixaram pelo menos cinco mortos nesta região da Itália, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira (17).

(Auto inundações meteorologia Mundial F1 Itália)

