"O adversário mereceu vencer", admite Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconheceu que o Manchester City mereceu a vitória por 4 a 0 nesta quarta-feira (17), no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, disputado no Etihad Stadium.

"São coisas do futebol. Jogamos contra um adversário que mereceu vencer porque teve mais intensidade", disse Ancelotti em entrevista coletiva após a partida.

O City "abriu vantagem no primeiro tempo e, a partir daí, construiu o jogo para vencer. Eles foram superiores, como nós fomos superiores no ano passado", explicou o técnico 'merengue'.

Ancelotti também negou que a derrota possa colocar em dúvida sua continuidade no Real Madrid.

"Ninguém duvida. Acho que o presidente foi bastante claro há 15 dias, ninguém duvida", afirmou o treinador, em referência às palavras de apoio de Florentino Pérez.

"Não fizemos o que estava planejado, mas não temos que fazer um drama. Este elenco foi muito bem no ano passado, muito bem nesta temporada e será melhor no ano que vem", acrescentou o italiano.

"Faltam quatro jogos (do Campeonato Espanhol) para acabar a temporada, temos que mostrar a nossa cara nesses quatro jogos. Mas a temporada foi boa, chegar a uma semifinal de Champions é um êxito, só quatro times chegam a uma semifinal e às vezes a derrota pode acontecer", concluiu.

