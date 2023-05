Naufrágio de barco de pesca chinês deixa 39 pessoas desaparecidas no Oceano Índico

Um barco de pesca chinês virou e deixou 39 pessoas desaparecidas no Oceano Índico. As buscas pelas vítimas continuam nesta quarta-feira, 17. A emissora estatal chinesa CCTV disse que o acidente aconteceu por volta das 3h desta terça-feira, 16. A reportagem informa que a tripulação é composta por 17 chineses, 17 indonésios e cinco filipinos.

A agência oficial Xinhua afirma que o presidente Xi Jinping deve alocar "todos os esforços" na operação de salvamento. O governo também adotou medidas não especificadas para "reduzir o número de vítimas e reforçar a gestão da segurança dos navios de pesca no mar, a fim de garantir a segurança do transporte marítimo e da produção", disse a Xinhua. Não foram divulgadas informações sobre as causas do naufrágio.

A Austrália, a Indonésia e as Filipinas também manifestaram a sua disponibilidade para participar nas buscas. A Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia disse que o naufrágio ocorreu a cerca de 4.600 quilômetros a noroeste da Austrália.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vários navios e um avião P-8A Poseidon da Força de Defesa Australiana estão fazendo buscas na área. O Oceano Índico estende-se desde o sul da Ásia e a Península Arábica até o leste de África e oeste da Austrália.

O Centro de Comando da Guarda Costeira das Filipinas disse na manhã desta quarta-feira que monitorava a situação com a Embaixada da China em Manila, bem como com as equipes de busca e salvamento que operam perto da última localização conhecida do navio.

O pesqueiro Lu Peng Yuan Yu 028 estava baseado na província costeira oriental de Shandong, operado pela Penglai Jinglu Fishery Co. Ltd., segundo os relatórios.

A China possui a maior frota de navios de pesca do mundo. Muitos deles permanecem no mar durante meses ou anos seguidos, apoiados pelas agências estatais chinesas de segurança marítima e por uma vasta rede de navios de apoio. Fonte: Associated Press