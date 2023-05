Jelena Ostapenko vence Paula Badosa e vai às semis do WTA 1000 de Roma

A letã Jelena Ostapenko, número 20 do mundo, se classificou para as semifinais do WTA 1000 de Roma ao derrotar, nesta quarta-feira (17), a espanhola Paula Badosa (35ª).

Ostapenko fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 4-6 e 6-3, em uma hora e 50 minutos.

Campeã de Ronald Garros em 2017, a letã foi muito mais agressiva (44 bolas vencedoras e 32 erros não forçados), enquanto Badosa só conseguiu equilibrar o confronto no segundo set.

A espanhola teve dificuldades no saque (apenas 58% dos pontos vencidos com o primeiro serviço e 46% com o segundo) e aproveitou menos as chances de quebra (4/10 contra 7/13).

Nas semifinais, Ostapenko enfrentará a vencedora do duelo entre a polonesa Iga Swiatek (1ª) e a cazaque Elena Rybakina (6ª).

- Resultados desta quarta-feira do WTA 1000 de Roma:

Simples feminino - Quartas de final:

Jelena Ostapenko (LET/N.20) x Paula Badosa (ESP) 6-2, 4-6, 6-3

./bds/mcd/cb/mvv