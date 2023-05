Fundadora da Theranos perde recurso e será presa

A ex-estrela do Vale do Silício Elizabeth Holmes deverá começar a cumprir pena de prisão, depois que um juiz negou seu último pedido para permanecer em liberdade, enquanto ela apela de sua condenação por fraude.

Holmes foi condenada a pouco mais de 11 anos de prisão por fraudar investidores com sua empresa de biotecnologia Theranos, com sede no Vale do Silício, que prometia uma revolução nos diagnósticos de saúde.

Ela deveria ter começado a cumprir sua sentença em 27 de abril, mas seus advogados entraram com um recurso de última hora por questões processuais depois que uma tentativa anterior foi negada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na terça-feira, o juiz Edward Davila negou a nova petição e, em uma decisão em separado, ordenou que Holmes e seu braço direito na Theranos, Ramesh "Sunny" Balwani, pagassem US$ 452 milhões (em torno de 2,2 bilhões de reais na cotação atual) às vítimas de sua fraude.

De acordo com a imprensa local, Davila ainda não decidiu a nova data de sua detenção e recomendou que ela cumpra sua pena em um presídio feminino do Texas.

Holmes, de 39 anos, foi considerada responsável por enganar os investidores, fazendo-os acreditar que havia desenvolvido um dispositivo médico revolucionário.

Ela virou uma estrela do Vale do Silício, quando anunciou que sua empresa estava desenvolvendo um kit fácil de usar e capaz de cobrir uma ampla gama de diagnósticos com apenas uma gota de sangue.

Sua empresa fracassou após uma investigação do Wall Street Journal sobre a validade dos testes.

Elizabeth Holmes teve um filho pouco antes de seu julgamento e outro desde sua condenação.

arp/dw/atm/gm/tt